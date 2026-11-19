Los nombres más populares de los bebés en Castilla y León: Lucía pierde su hegemonía y hay más novedades

Mateo y Sofía se han coronado este año como los nombres más populares entre los recién nacidos de Castilla y León durante el año 2025, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este pasado 18 de noviembre.

En el caso de los primeros, se mantiene la tendencia de los últimos años, pues ocupa la primera posición desde el año 2023, cuando logró desbancar a Martín que hoy es la segunda opción más recurrente.

Sin embargo, donde ha habido cambios importantes en el apartado femenino, ya que Sofía se ha hecho con la mayor popularidad que desde hace 12 años, concretamente desde 2013, acaparaba Lucía.

En concreto, durante 2025 nacieron 16 menores más con el nombre de Sofía que de Lucía, 155 y 139, respectivamente, de 6.105 nacimientos de mujeres en total.

Entre los chicos la estadística está más ajustada, ya que Mateo aventaja únicamente en 12 menores más a Martín, con 176 y 164, respectivamente. El podio de varones lo completa Hugo, como ya sucedió en 2024, con 122 recién nacidos con este nombre del total de 6.501 que hubo el año pasado.

Tampoco ha habido cambios en el tercer puesto entre las chicas, ya que Vega mantiene esa medalla de bronce con 130 nacimientos en 2025.

Top 10 de chicos

Aunque los tres puestos de cabeza se mantienen, donde sí ha habido movimientos es en el resto del top 10. Álex, por ejemplo, desaparece, en detrimento de su versión más larga, Alejandro.

Adrián y Daniel se mantienen dentro, pero se alternan los puestos. Ahora los segundos ocupan el noveno puesto y los terceros son el octavo nombre más recurrente.

Manuel regresa al top con fuerza, ocupando un puesto que en 2024 era de Enzo, que ahora no aparece. Pablo, Lucas y Leo continúan también entre los más habituales.

Top 10 de chicas

El panorama es similar entre las chicas, pero con novedades como Paula y Olivia, que se cuelan en el top 10 y dejan fuera a Daniela y Emma.

El resto de nombres, eso sí, se repiten, aunque con posiciones cambiadas. Están Jimena, que se queda al límite, Carla, Valeria, Julia y Martina.

En líneas generales, los nombres más recurrentes se repiten en Castilla y León, con la salvedad de que Sofía se hace con el trono entre las chicas en detrimento de una Lucía que acaba con su hegemonía de estos últimos años.