Marta González, la vallisoletana que triunfa en el Certamen de Diseñadores Noveles de Uniendo Moda

La vallisoletana Marta González Antón, alumna de la Escuela Superior de Diseño de Valladolid (ESI), se ha proclamado ganadora del Certamen Showroom de Diseñadores Noveles 2026, uno de los principales reclamos de la cuarta edición de la Pasarela Uniendo Moda Castilla y León, que ha cerrado esta tarde sus puertas en el Fórum Evolución Burgos.

La viceconsejera de Dinamización Industrial y Laboral, Mar Sancho, ha sido la encargada de anunciar el fallo del jurado y entregar el diploma a la diseñadora, que se ha impuesto entre las quince propuestas presentadas.

Su propuesta está formada por un top confeccionado a partir de camisas recicladas y una falda deconstruida a partir de una gabardina. Inspirado en el robo de Hatton Garden de 2015, el diseño apuesta por transformar prendas tradicionales mediante el reciclaje y la reutilización de sus elementos originales.

El jurado ha valorado especialmente la calidad creativa y técnica, la madurez conceptual y la proyección comercial de la propuesta. Como premio, González Antón recibirá un curso de patronaje digital de ModaEspaña y una ayuda en materiales de AyB Hislabor.

Durante la clausura, Sancho ha reivindicado la moda como un sector estratégico para Castilla y León por su capacidad para unir creatividad, innovación, artesanía y empresa.

Ha destacado que el 93% de las 476 empresas vinculadas al sector tienen menos de diez trabajadores, una estructura que plantea retos en ámbitos como la profesionalización, la digitalización y la apertura de mercados.

Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Aparicio, ha defendido la necesidad de que Uniendo Moda dé el salto al ámbito nacional e internacional y ha destacado el crecimiento experimentado por los jóvenes creadores durante las cuatro ediciones de la pasarela.

La cita ha reunido durante dos jornadas a 17 firmas consolidadas y 15 nuevos diseñadores en el Fórum Evolución Burgos.

El desfile de Fely Campo y la proclamación de Marta González Antón han puesto el punto final a una edición que busca consolidar la moda de Castilla y León como plataforma de talento y proyección profesional.