90693, Tercer Premio de la Lotería de Navidad, lleva 2,35 millones a León, Valladolid, Zamora, Palencia y Salamanca

El 90693, tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad, dejó un reparto amplio en Castilla y León, donde alcanzó un total de 2,35 millones de euros gracias a la venta de 47 décimos, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

El premio, dotado con 500.000 euros por serie (50.000 euros por décimo), se vendió en cinco provincias de la Comunidad. En León, una administración de la avenida de Ordoño II consignó una serie completa, a la que se sumó otro décimo vendido en un despacho receptor situado en la glorieta de Guzmán el Bueno.

La suerte también sonrió a Arroyo de la Encomienda, donde la administración conocida como ‘La Rana de la Suerte’, ubicada en el centro comercial Río Shopping, vendió otra serie completa. En la provincia de Valladolid, el premio dejó además un décimo en Peñafiel.

En Zamora, la Administración número dos de la calle Santa Clara despachó una serie, mientras que Benavente y Quiruelas de Vidriales sumaron un décimo cada una, ampliando el alcance del premio en la provincia.

La lista de localidades agraciadas se completa con Palencia, donde se vendieron nueve décimos en la calle Barro y Mier, y con Salamanca, que recibió tres décimos en la Rúa Mayor y otro más en una administración de la calle Toro.