Giro radical del tiempo en Castilla y León: llegan las tormentas incluso con granizo

Esta mañana ya se ha notado. Las temperaturas han bajado, el sol no brilla tanto y las nubes amenazan con algo. Y es que Castilla y León ya ha dicho adiós a la ola de calor que durante estos días ha provocado que en muchas zonas de la Comunidad no se pudiera ni dormir.

Pues bien, llegan los cambios en España y en CyL. Tendremos un cambio radical que provocará el descenso de los termómetros, debido a la aproximación de un frente Atlántico que aumentará la nubosidad por el noroeste y traerá inestabilidad en la mitad norte peninsular.

De momento la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya avisa de un descenso notable de las temperaturas. Así, las máximas no pasarán de los 30ºC y las mínimas podrían bajar hasta los 15ºC, algo que durante estos días no se ha vivido. Ahora bien, no será lo único porque también se esperan cielos cubiertos y, por la tarde, tormentas principalmente en las zonas de montaña del norte y este.

Las temperaturas bajan en todas las provincias, hasta que el punto de que solo en Soria, Zamora y Valladolid se van a llegar a los 30 grados. En el resto, irán de los 26 de León y Ávila a los 28 de Salamanca. Es decir, un verano mucho más suave después de abrasarnos durante estos pasados días.

Según la AEMT, las tormentas y lluvias podrían caer en zonas como Aguilar de Campoo, en Palencia; Briviesca, Espinosa de los Monteros y Medina de Pomar, en la provincia de Burgos; y Ciria (Soria). A lo largo de todo el día.

Para el miércoles 14 todo esto se asienta con “En el este y norte montañoso, intervalos nubosos con nubes de evolución y chubascos, ocasionalmente acompañados de tormenta, principalmente en zonas de montaña. En el resto, poco nuboso. No se descartan bancos de niebla matinales en montañas del norte. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con ligeros cambios. Vientos del norte y noreste”.