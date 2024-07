El dj abulense que se ha ido de gira con Melendi y creó un programa de radio que ha triunfado en el mundo: "He pinchado para 15.000 personas"

Con esfuerzo, trabajo y sacrificio los sueños se cumplen. Y sino que se lo pregunten a Eugenio Carrero Roldán, comúnmente conocido como Dj Geñín por ser así como quienes le conocen le llaman desde pequeño.

Nacido en el municipio abulense de Arévalo en enero de 1979, Geñín es un apasionado de la música que ha logrado grandes éxitos durante su dilatada trayectoria profesional, vinculada al sector artístico, casi en su totalidad.

Así lo ha confesado él mismo en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, en la que ha querido compartir su historia, llena de fascinantes experiencias e inolvidables recuerdos.

La pasión de Geñín por la música viene "desde pequeño", ya que a su madre le gustaba poner diferentes cintas en el radio casete para hacer las tareas del hogar. Así, poco a poco, el arevalense fue sintiendo un interés cada vez más acentuado, que le llevó a adentrarse en el apasionante, curioso y complicado mundo de los djs.

Show de Dj Geñín ante cientos de personas

Su primer contacto con mesas de mezclas lo tuvo a los 15 años, cuando "un bar al que solía ir a con mis amigos llamado Bar Sabor, se quedó sin dj. Entonces, aunque me daba un poco de miedo porque nunca había manejado una mesa de mezclas, les comenté que me interesaba mucho saber cómo funcionaba y que si me enseñaban, estaba dispuesto a trabajar allí".

Desde el local le expresaron que no había ningún problema, así que le enseñaron la funcionalidad de cada botón y Geñín empezó a pinchar. "A hacerlo bien aprendí yo solo a base de experiencia", ha revelado.

Entre unas cosas y otras, el dj estuvo trabajando siete años en ese bar y justo el día que se fue del mismo, la suerte volvió a llamar a su puerta. "Me llamaron de un pueblo de Segovia diciéndome que me habían visto pinchar, que les había gustado mucho y que si quería ser telonero de Melendi, un artista que ya estaba empezando a destacar en el panorama nacional. Él iba a dar un concierto allí y el grupo telonero se había caído, entonces la organización pensó en mí y me lo propuso".

Geñín contaba con un contra y era que no disponía de aparatos como para poder hacer una actuación. Sin embargo, esto no supuso ningún problema, ya que la propia organización terminó facilitándole todo el material.

Dj Geñín tocando la batería

Y es que, fue tanto lo que gustó su sesión, que Melendi decidió contratarle para una minigira que le llevó a diferentes destinos de la Comunidad, entre ellos, las provincias de Segovia, Zamora y Valladolid.

"Nada más acabar, me compré mi mesa de mezclas y mis paratos, porque vi que realmente podía dedicarme a esto", ha explicado el abulense.

De este modo, ese mismo verano de 2003, Dj Geñín decidió emprender una carrera en solitario con actuaciones en las que pinchaba música pop-rock, al tiempo que se caracterizaba y tocaba diferentes instrumentos siguiendo el ritmo de las canciones que él mismo ponía. "Hice mi propia gira y triunfé", ha recordado.

Si bien, su golpe de suerte no terminó ahí. Al final de ese mismo verano, le volvieron a contactar para ser telonero de Despistados, otro grupo que en aquel momento se estaba abriendo camino en la industria musical. "Solo era para un concierto, pero como hice una amistad con ellos, terminé actuando más veces".

Dj Geñín en uno de sus shows

"A partir de ahí, me vinieron muchos grupos. Hice bolos con Delincuentes, La Fuga, que también me llevó de gira con ellos durante dos años, y a la vez compartí escenario con Los Suaves, Rosendo, los Celtas Cortos, Carlos Jean y Rulo y la Contrabanda, entre otros", ha detallado.

Además, con ellos también visitó muchas ciudades, pueblos y "sitios que son palacios de la música". "Aún sigo teniendo contacto con todos porque me cogieron mucho cariño. Para mí son sueños que he ido cumpliendo, aunque todo me lo he ganado con el sudor de mi frente. Les he ido conociendo, les ha gustado mi trabajo y así es como he ido avanzando. He llegado a pinchar para 15.000 personas y lo he conseguido a base de trabajo y esfuerzo", ha confesado al respecto.

Cabe destacar que Geñín dejó de ser telonero de artistas de gran éxito en 2016, cuando de repente se cansó de la noche y "abandoné los aparatos", aunque solo hasta la llegada de la pandemia.

Según ha revelado el protagonista de este reportaje, durante el confinamiento fue reclamado por sus vecinos para entretenerles, a sabiendas de su don para la música, así que decidió probar con "una especie de programa de radio" llamado Antivirus, que emitía en YouTube, Facebook y Twitch, y en el que ponía música "de todos los estilos y para todos los públicos".

Dj Geñín preparando una sesión

"Bajé a mi garaje, desempolvé todos los aparatos que llevaban cuatro años guardados y preparé un estudio en un dormitorio. Hice una prueba en abril y como tuve 200 conexiones, vi que podía ser bonito", ha expresado.

Al día siguiente, Geñín hizo el que fue su primer programa y "reventé las ondas. Tuve mogollón de conexiones y seguidores". Y es que, tal y como él mismo ha confesado, ese primer programa tuvo 500 conexiones, pero poco a poco fue sumando más hasta alcanzar las 2.000 y de diferentes partes del mundo.

Geñín mantuvo el programa hasta 2021, concretamente, hasta julio, cuando finalizó la gira que hizo por diferentes pueblos.

Pero la cosa no queda ahí. Al dejar el programa, Geñín recuperó su pasión por la música y decidió volver a retomar sus actuaciones musicales, algo que continúa haciendo a día de hoy.

Dj Geñín en uno de sus shows

Teniendo en cuenta todo lo vivido, cualquiera podría pensar que el día más importante de la vida de Geñín está relacionado con alguno de estos artistas. Pero nada más lejos de la realidad.

Si hay una fecha que le ha marcado para siempre esa ha sido el 5 de julio de este 2024, cuando el dj ha tenido el privilegio y honor de dar el pregón de Arévalo, su pueblo. "Ha sido un reto en el que he dejado la bandera bien alta. La gente me acompañó y salió todo muy bien. De hecho, ha sido uno de los pregones más calurosos y cariñosos de los últimos años, quizá porque hice un pregón, más que biográfico, de agradecimiento a un pueblo que me ha dado todo lo que tenía y siempre me ha ayudado y me ha tenido en cuenta", ha expresado Geñín un tanto emocionado.

"Lo viví con muchos nervios y mucha emoción. Repetiría porque ha sido la mejor experiencia de mi vida y porque sentirte querido en tu pueblo es lo mejor que te puede pasar", ha añadido.

No conforme con eso, él, en señal de agradecimiento, ha querido rendir su particular homenaje a Arévalo, creando unas originales camisetas que "he puesto a la venta para todo el pueblo y han triunfado". En ellas se puede leer: "Ser de España es un orgullo, pero ser de Arévalo es un privilegio". Sin duda, una bonita manera de devolverle a su tierra natal lo tanto que le ha dado a lo largo de su vida.