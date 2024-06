Soy experta en sillas para coches y te advierto de que no todas las del mercado español son seguras

Ahora que tenemos las vacaciones de verano cada vez más cerca, los ciudadanos de a pie ya tenemos elegido el destino, la ruta, el alojamiento, la planificación diaria, las visitas que vamos a hacer incluso la comida para esos días. Pero los que son padres de niños pequeños deben tener algo más en cuenta cuando se pongan en carretera para disfrutar de esos días de asueto: la seguridad de sus hijos. Algo que deberían tener en mente cada vez que se suben a su coche, por muy corto que vaya a ser el trayecto.

Las prisas, muchas veces, son enemigas de esa prioridad, incluso el desconocimiento, ya que la seguridad de los niños y niñas comienza mucho antes; en el momento de elegir una silla para el coche. El Español Noticias Castilla y León ha analizado este tipo de sistemas con Patricia Pardo, una empresaria lagunera que ha abierto recientemente su tienda Criando en la localidad vallisoletana.

“Es normal que no sepamos de todo”, empieza diciéndonos, ya que hay un mercado muy grande, pero lo básico que deberíamos solicitar, enumera, es que nos hablen de sillas aptas para nuestro pequeños y nuestro coche; que nos expliquen la importancia de llevarles a contramarcha y cuáles son los elementos anti-rotacionales, que no todo el mundo los conoce, ni tampoco sabe cuántos tiene que haber -que son dos-. Cuestiones como si es más seguro el isofix que el cinturón, tipos de sistemas de anclaje o qué es el sello plus test, son importantes y van a determinar la seguridad de la silla.

Con esos conceptos básicos, asegura Pardo, sabríamos lo necesario en cuanto a conocimientos sobre la seguridad de las sillas de coche, aunque alerta de que en muchos sitios esa información se queda por el camino. “Vas y les preguntas por la pata de apoyo y te contestan con otra cosa, pero es que es un elemento anti rotacional y juega un papel fundamental en la seguridad, así que si en una tienda no te lo cuentan, como mínimo, yo reconsideraría si es el sitio más adecuado para comprar”, reflexiona.

La seguridad en este tipo de productos es primordial, y es lo que busca el cliente, aunque Pardo indica que “en el mercado español te encuentras de todo y no todas son seguras”. ¿Cómo puede ser eso? Preguntamos, porque si lo venden serán seguras. Esta empresaria nos responde con autoridad, ya que, ser productos homologados no es indicativo de que sean seguros, “el tabaco está homologado y no es seguro, y también las casquetas para motos, pero no protegen igual que un casco integral”. Con otro tipo de productos, somos más conscientes de esta diferencia, dice, pero en relación con las sillas de coches no, y eso que en un impacto a 50 kilómetros por hora, puede haber graves lesiones, indica.

Muestrario de varias sillas

¿A contramarcha o a favor de marcha?

Lo fundamental a tener en cuenta en este tipo de productos es que cuenten con los dos sistemas anti-rotacionales para que la silla no se mueva “ni un milímetro” y el sello Plus Test, mejor. Esto es lo que los clientes deben apuntar en sus agendas.

Si la instalación es con cinturón, es fundamental que no esté doblado, ni tenga holguras, algo que no se puede comprobar si la silla ha sido adquirida por internet, afirma. Debemos fijarnos en cuestiones que no se indican en el manual de instrucciones, como por ejemplo, en la tensión que hay que aplicar al cinturón, que no se levante la pata de apoyo, y que esté colocada a los grados adecuados, etc.

“Las tiendas especializadas estamos para probarte la silla, instalártela y enseñarte a instalarla”, indica, ya que a veces, sobre todo en sillas con arco anti-vuelvo e isofix, nos quedamos con que el indicador luminoso se haya puesto en verde, pero no nos fijamos en que, además, vaya correctamente ajustada al asiento.

Una de las dudas que más asalta a los padres es la posición en la que colocar la silla. ¿A contramarcha o a favor de marcha? Patricia Pardo tiene una respuesta clara y contundente a esta eterna cuestión.

“Ir a contramarcha es lo más seguro siempre”, si nosotros pudiéramos ir así, afirma, sería lo más seguro porque en la fase de carga del impacto, que es cuando se descarga sobre el ocupante toda la energía, en vez de soportar toda esa fuerza nuestro cuerpo, lo haría el respaldo en el que nos apoyamos y no se produciría el latigazo vertical que siempre sucede cuando viajamos a favor de la marcha.

Pardo nos da datos como que en los niños pequeños hasta que tienen 4 años, el peso de la cabeza es un 20% en comparación al resto de su cuerpo, por lo que, cuando viajan a favor de marcha con arnés, al inmoviliar el pecho, toda esa energía va al cuello. Por ese motivo, a favor de marcha, señala, hay que cambiarles lo más tarde posible, “nunca antes de los 4 años y si es posible, aguantarles hasta los 7 u 8 años a contramarcha, mejor”. Tras esa colocación a contramarcha, que por normativa se puede utilizar como máximo hasta un metro y 25 centímetros, lo mejor es, asegura, un alzador en combinación con el cinturón de seguridad “tenemos dispositivos que les puedan guiar bien el cinturón, haciendo que pase por la pelvis, el centro del externón y la clavícula para garantizar el mejor resultado”

Tienda Criando

En estos últimos años, Patricia Pardo ha visto mucha evolución en cuento a la seguridad, a la par que mucha más información por parte de todos los sectores, aunque considera que en lo que respecta a la normativa no se ha avanzado demasiado, y ahí pueden radicar las dudas de la mayoría de la gente.

Fotografía de la tienda

Dudas que la propia Patricia tuvo antes de ser madre de su primer hijo hace 8 años. “Necesitaba información veraz, sentirme comprendida” afirma, en un tiempo en el que asegura que se encontraba con pediatras desactualizados o la ‘vecina del quinto’ que te daba consejos de toda la vida. Como maestra de educación infantil y siendo consciente de que cada silla es un mundo, maduró la idea de formarse con NordicBaby y finalmente decidió incorporarse a su red y dar el paso de abrir su tienda Criando.

En sus estands se encuentran principalmente sillas de coches y complementos, aunque con el tiempo añadirá a su oferta talleres y material de porteo. Siempre siguiendo su filosofía de vida, buscando la seguridad de los pequeños, asesorando cada caso particular, viendo cuáles son las mejores opciones para el cliente y utilizando materiales reciclados, que motiven la autonomía, creatividad e imaginación para no quedarse en el “le siento y le entretengo”.