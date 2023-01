Una consultora de Castilla y León ofrece a Piqué sus servicios para tender puentes con Shakira

Noticias relacionadas Bizarrap, el genio musical que se enamoró de Zamora antes del éxito con Shakira y Quevedo

No sabemos si lo de Shakira y Piqué es un bache o un socavón, quizás pueda ocurrir como con Tamara Falcó e Íñigo Onieva, lo que está claro es que toda la sociedad está pendiente de esta relación rota “clara-mente”. El amor está lejos, pero que menos que mantener una relación cordial por el bien de pareja e hijos. Y en eso anda todo el mundo. Es momento de tender “puentes”, y de esto sabe mucho una consultora de Castilla y León, Puentia, que ha ofrecido los servicios al exfutbolista para intentar una reconciliación.

Así, a través de su cuenta de Twitter, han elaborado un curioso vídeo donde se habla de la famosa crisis y donde ha etiquetado a Piqué con un simple, pero directo, “hola” y con unas imágenes donde se pregunta “¿está tu organización preparada? Te ayudamos a prevenir daños, no dejes nada a la improvisación”. La consultora le ha etiquetado para que intente tender “puentes” en la relación, que se ha visto dinamitada después del famoso vídeo donde Shakira le ‘canta las 40’ a su ex en una canción que no deja lugar a la imaginación ni a la sutileza.

De momento, Gerard Piqué, ocupado en otras labores como la King League, no ha contestado, pero Puentia ya ha hecho su trabajo. Y bien hecho. “Es nuestra forma de trabajar, estamos atentos a la actualidad y siempre nos gusta hacer estas cosas simpáticas, siempre desde el respeto porque es cierto que es un tema algo delicado”, explica el ideólogo de esta campaña, Jorge García Trevín, a EL ESPAÑOL Noticias de Castilla y León.

No es la primera vez que Puentia apuesta por la creatividad para hacerse visible, ya lo hizo hace un mes cuando Argentina ganó el Mundial de fútbol o también en otra crisis de pareja entre Tamara e Íñigo. “Nos gusta poner esta voz traviesa a la actualidad, nosotros somos una consultora de comunicación estratégica y reputación, por lo que tenemos que estar atentos a estas cosas”, apunta.

Con su forma de trabajar, Puentia ha encontrado un nicho de mercado importante en Castilla y león y en el resto de España con trabajos para empresas como Repsol, Naturgy, Renault o el Atlético de Madrid.

