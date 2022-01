Inés Arrimadas: “Esta noche se verá un candidato diciendo la verdad y otros dos mintiendo”

“Esta noche se verá un candidato diciendo la verdad y otros dos mintiendo”, aseguró hoy la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, sobre el debate electoral de Castilla y León. Además, añadió que “Mañueco tiene mucho miedo, por eso ha intentado que Igea no pueda participar”. “Le va a salir mal la jugada, según las encuestas se está alejando de la mayoría absoluta y hoy todo el mundo verá un candidato defendiendo los intereses de los ciudadanos, Igea, y dos que solo defienden los intereses de sus respectivos partidos, Mañueco y Tudanca”.

Por otra parte, también se refirió a la reforma laboral, la líder de la formación naranja ha asegurado que “si finalmente no hay mercadeo entre el Gobierno, ERC y Bildu será gracias a la responsabilidad y sentido de Estado de Cs”. “Queremos que Sánchez no acabe cediendo en el último momento”, ya que “esta es una reforma mucho mejor de lo que querían hacer Podemos, Bildu y ERC”, aseguró. “Habremos hecho un servicio a España si finalmente la parte radical del Gobierno, Bildu y ERC no se salen con la suya; pero también si Sánchez acaba cediendo, demostrando que había otra opción y no quiso”.

En otro orden de cosas, y según un comunicado de Cs recogido por Ical, Arrimadas mostró su “preocupación” por el dato de inflación, que se eleva hasta un 6,1 por ciento en tasa interanual, lo que supone “una cifra récord desde los años 90 y un hachazo al bolsillo de todos los españoles”. “El Gobierno debería estar tomando medidas para paliar esta inflación, que es muy superior a la del resto de los países de nuestro entorno, y es una desgracia que estén más pendientes de las pancartas que de la factura de la luz o de la cesta de la compra”, lamentó

Asimismo, la presidenta de Cs felicitó a la formación ‘Iniciativa Liberal’ por su resultado en las elecciones de Portugal. “Desde el partido liberal español felicitamos al partido liberal portugués, que ha superado todas las expectativas pasando de uno a cinco escaños”.

