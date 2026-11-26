Los concejales de Fiestas y Cultura del Ayuntamiento de Toro, María Velasco García y Javier López Calero presentan la programación de Navidad 2026. Ayto. Toro.

Toro refuerza la conciliación y estrena mercado navideño rotatorio en una programación con más de un mes de citas

Los concejales de Toro, María Velasco García (Fiestas, Juventud, Igualdad y áreas vinculadas) y Javier López Calero (Cultura y Educación) han presentado la programación navideña de este año.

El encendido de luces llegará el 4 de diciembre, antes del puente, con el grupo de trompetas de la Escuela Municipal de Música y la Asociación de Vecinos de Antona García.

El barrio de Conde Duque de Olivares repetirá su árbol de ganchillo —que sube dos metros hasta rozar los siete— y sumará un adorno sorpresa.

Cartel del Mercado Navideño de Toro 2026. Ayto. Toro.

Además, la recogida de cartas y la visita de Papá Noel pasan a la capilla del Hospital de la Cruz por su mejor acceso y soportales cubiertos, con recogida de regalos previa en comercios locales.

Conciliación y solidaridad

Para facilitar la conciliación familiar, se suman a los programas habituales talleres municipales, actividades en la Casa de Cultura (cine infantil del 28 al 30 de diciembre, juegos de mesa el 4 de enero, bebecuentos el 7 y experimentos de magnetismo el 8), horarios ampliados de estudio y la carpa con hinchables en San Francisco, además de la carpa de Nochevieja el 31.

Como novedad, La Glorieta acogerá del 23 de diciembre al 3 de enero un mercado navideño con seis casetas de madera rotatorias —organizado con Sinergias y Canto Marván—, la actuación del coro de 'La Mayor' el 23 y el espectáculo de Titiriteros el 26 a las 18:00 horas.

También habrá marcha solidaria de la AECC con chocolate y vino caliente, y concierto benéfico de la banda y la Escuela de Música el 18 de diciembre (3 euros) para ayudar a la biblioteca de Condom —ciudad hermanada con Toro—, además de la entrega de premios de belenes, escaparates y fachadas.

Programación navideña de Toro 2026. Ayto. Toro.

Cultura, deportes y clásicos

La agenda cultural incluye la octava Zambomba el 20 de diciembre a las 19:00 horas, el festival escolar el 21 a las 17:00 horas con los cuatro colegios y la Escuela de Música, y audiciones los días 16 y 17 con visitas a residencias y a Tagarabuena.

En deporte destacan el torneo 3x3 de baloncesto el 5 de diciembre, el campus M21 Academy del 28 al 30 a las 10:00 horas, el torneo solidario de fútbol sala los días 26 y 27 y la San Silvestre Torezana la tarde del 31.

Ambos ediles agradecieron el trabajo de los servicios municipales, asociaciones y colectivos que hacen posible la campaña.