El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante un acto de campaña en el municipio zamorano de Benavente, este martes J.L. Leal ICAL

Mañueco pide llenar las urnas el 29-N para dar un "baño democrático" a Sánchez: "Su tiempo se ha acabado"

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este martes llenar las urnas de votos en las elecciones generales del próximo domingo para dar un "baño democrático" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"El tiempo de Sánchez se ha acabado, el tiempo de la manipulación, las mentiras, la incompetencia ha llegado a su fin”, ha proclamado en un acto de campaña en el municipio zamorano de Benavente.

Mañueco ha asegurado que "con Feijóo gana Benavente, gana Castilla y León y gana España". "El cambio va a llegar el próximo domingo de la mano de Feijóo", ha subrayado.

El líder del PP de Castilla y León ha insistido en que "no hay nada ganado y no hemos llegado a la meta", por lo que ha reclamado no bajar el ritmo y seguir "pedaleando más fuerte y con más ganas" hasta el 29 de noviembre.

Una victoria "aplastante"

El dirigente popular ha valorado el debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez de la semana pasada como una "victoria contundente y aplastante" del líder del PP, mientras que el presidente del Gobierno "fue derrotado sin ningún tipo de paliativos".

Según Mañueco, Sánchez se mostró "ausente, como su gestión", mientras que Feijóo "transmitió proyecto y liderazgo" y demostró ser "la persona capaz de devolver el rumbo que necesita nuestro país".

Tras ocho años de lo que ha calificado de "Gobierno nefasto", Mañueco ha enumerado algunas de las consecuencias de esa gestión.

Un Gobierno "nefasto"

Entre ellas, ha mencionado las pulseras antimaltrato "que no funcionan", los accidentes de tren que han convertido el miedo a coger el ferrocarril en una realidad y la vivienda inalcanzable para los jóvenes y "más fácil que nunca para los okupas".

También las huelgas de médicos, el desprecio a agricultores y ganaderos y el olvido del mundo rural, todo ello "ahogando con más impuestos" a familias, trabajadores, autónomos y empresas.

El "abandono" de Benavente

En clave local, ha denunciado el agravio sufrido por Benavente. "El Gobierno de Sánchez prometió los enlaces de conexión de la A-6 al Polígono Puerta del Noroeste y ocho años después sigue sin cumplir", ha recordado, subrayando que esta infraestructura es clave para atraer empresas, inversión y empleo.

Frente al incumplimiento del Gobierno central, Mañueco ha defendido que la Junta y el Ayuntamiento "cumplen y están dando la cara por los benaventanos", al tiempo que ha reivindicado la reapertura del ferrocarril Ruta de la Plata.

"Un puñado de votos"

El mensaje central del acto ha sido la movilización. "Lo que va a marcar la diferencia en las elecciones va a ser un puñado de votos", ha advertido, pidiendo a todos los que quieren cambio que voten al PP porque "el cambio necesario lo representa hoy más que nunca".

Mañueco ha asegurado que "no hay nadie que tenga más ganas de dar un baño democrático a Sánchez y sacar a Sánchez de la Moncloa" que el PP, pero ha subrayado que lo fundamental es elegir a Feijóo, "el único capaz de hacer que España vuelva a funcionar".

Para ello, ha pedido no fiarse de las encuestas y llenar las urnas. "El único resultado que vale es el del domingo. España no puede quedar sometida al sanchismo, tenemos que volver a funcionar y eso lo haremos con Feijóo", ha zanjado.