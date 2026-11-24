Imagen del accidente en la A-52, en la provincia de Zamora.jpg Fotografía: Diputación de Zamora.

Dos personas han quedado atrapadas en un vehículo tras sufrir un vuelco en la A-52, en la provincia de Zamora en la mañana de este martes, 24 de noviembre, El suceso ha tenido lugar a las 11:30 horas.

El siniestro ha tenido lugar cuando el vehículo ha sufrido una salida de vía y posterior vuelco, quedando dos personas atrapadas en su interior en el kilómetro 67 de la autovía A-52, en sentido Benavente.

Efectivos del Parque de Bomberos Norte, con base en Rionegro del Puente, perteneciente al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de la Diputación de Zamora han intervenido tras el siniestro.

Los bomberos han realizado las labores de excarcelación necesarias para liberar a ambos ocupantes, que posteriormente han sido trasladados en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica.