Presentación de la programación para el 25N en Toro. Fotografía: Ayuntamiento de Toro.

El Ayuntamiento de Toro, junto a la Casa de Cultura de Toro, han preparado varias actividades con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Una programación en la que los libros, el cine y el encuentro servirán para compartir reflexiones y seguir dando visibilidad a una realidad.

Las actividades comenzarán el martes 24 de noviembre, a las 18:00 horas, en la Biblioteca de la Casa de Cultura de Toro, con un coloquio y tertulia de los clubes de lectura en torno al libro “Comerás flores”, de la autora Lucía Solla Sobral.

Una oportunidad para hablar del libro, intercambiar impresiones y poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que plantea.

El miércoles 25 de noviembre, a las 12:00 horas, tendrá lugar la lectura del manifiesto en Condes de Requena, un acto para recordar la importancia de seguir luchando frente a la violencia de género.

La programación continuará el viernes 27 de noviembre, a las 17:30 horas, en la Fonoteca de la Casa de Cultura, con la proyección de la película “La cita”, de Christopher Landon.

Y la iniciativa no terminará en noviembre. Durante el mes de diciembre está previsto celebrar un encuentro con los institutos de Toro alrededor del libro “Comerás flores”, con el objetivo de acercar esta reflexión también a los más jóvenes.

Desde la concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Toro se quiere apostar por la cultura como un espacio para encontrarnos, conversar y abordar temas que forman parte de nuestra sociedad.

Porque hablar de violencia de género, escuchar y tomar conciencia también son formas de avanzar hacia una sociedad más igualitaria y libre de violencia.