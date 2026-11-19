Abascal anuncia que Vox estudia denunciar al Gobierno y a Puigdemont: "Sánchez ha vendido a España"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este jueves, 19 de noviembre, desde Benavente (Zamora), que los servicios jurídicos de su formación están estudiando emprender acciones judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el expresidente catalán Carles Puigdemont, a raíz de una entrevista publicada en El Mundo y de una resolución del Tribunal Supremo relacionada con el censo electoral.

En una comparecencia ante los medios de comunicación durante la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Abascal ha elevado el tono de sus críticas contra el Ejecutivo socialista, al que ha acusado de haber cedido ante los partidos independentistas para mantenerse en el poder.

"Sánchez ha vendido a España, ha pagado su poder con el dinero, con la dignidad y con el futuro de los españoles que lo están pasando mal", ha asegurado el dirigente de Vox, quien considera que las declaraciones de Puigdemont conocidas este jueves confirman las denuncias que su partido viene realizando desde hace años.

Abascal ha calificado los próximos comicios de "elecciones absolutamente existenciales para España" y ha advertido de que, a su juicio, el Gobierno está dispuesto a recurrir a diferentes mecanismos para condicionar el resultado electoral.

Acudir a los tribunales

Uno de los principales asuntos abordados por Abascal ha sido la posibilidad de presentar acciones judiciales tanto por el contenido de la entrevista a Puigdemont como por la actuación del Ejecutivo en relación con el censo electoral.

El presidente de Vox ha sostenido que el Gobierno "ha introducido irregularmente" a miles de personas en el censo a través de la conocida como Ley de Nietos, una acusación que ha vinculado a una reciente resolución del Tribunal Supremo.

Según su interpretación, el alto tribunal habría reconocido la existencia de un problema en el censo, aunque no habría podido corregirlo por la falta de colaboración del Gobierno.

Se trata de afirmaciones realizadas por Abascal durante su comparecencia, sin que haya aportado en ella el texto de la resolución judicial.

"Los servicios jurídicos de Vox están estudiando no solo esta entrevista, sino la resolución del Tribunal Supremo para emprender las acciones jurídicas necesarias contra este Gobierno", ha explicado.

En este sentido, ha señalado directamente al ministro Félix Bolaños y a otros responsables del Ejecutivo, a quienes acusa de haber obstaculizado la actuación de la Justicia.

Abascal también pretende que Puigdemont tenga que explicar sus afirmaciones ante un tribunal. "Nos gustaría escucharle también en sede judicial y no únicamente en un periódico", ha manifestado en referencia a la información publicada.

Pese a sus denuncias, el dirigente de Vox se ha mostrado convencido de que una elevada participación electoral podría superar cualquier supuesta irregularidad. "No hay trampa tan grande que puedan hacer como para pasar por encima de una movilización mayoritaria", ha afirmado.

Críticas al debate

El líder de Vox también se ha pronunciado sobre el debate cara a cara previsto para este jueves entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.

Abascal ha cuestionado que el encuentro excluya a su formación, al considerar que Vox es uno de los tres principales partidos del panorama político español.

"En España hay tres grandes partidos políticos según las encuestas y según la representación y hoy solo dos de ellos van a estar en este debate", ha lamentado.

Además, ha acusado al PSOE y al PP de compartir políticas en materia migratoria, fiscal y regulatoria, especialmente en las decisiones adoptadas en Bruselas.

"Realmente no sé muy bien qué es lo que van a discutir esta noche. Creo que falto yo para que realmente allí hubiera diferencia de pareceres", ha ironizado.

Preguntado por si seguirá el enfrentamiento televisivo, Abascal ha explicado que a esa hora estará terminando un mitin en Gijón y que posteriormente viajará y cenará, por lo que previsiblemente conocerá el contenido del debate a través de algún resumen.

También ha recomendado a Feijóo que no repita lo ocurrido en 2023, cuando, según ha recordado, ofreció reiteradamente pactos de Estado a Pedro Sánchez durante el debate electoral.

Duras palabras contra Rajoy

Otro de los momentos más contundentes de la comparecencia ha llegado cuando Abascal ha respondido a las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, quien había desaconsejado votar a Vox apelando al voto útil.

El presidente de la formación ha cuestionado la autoridad política de Rajoy para realizar ese llamamiento y ha cargado contra su gestión al frente del Ejecutivo.

"Irrita un poco escucharlas en alguien que convirtió en absolutamente inútil una mayoría absoluta", ha señalado, antes de acusarle de haber desperdiciado su mandato aplicando políticas que considera propias de la izquierda.

Abascal también ha reprochado al expresidente popular su actuación durante el desafío independentista catalán de 2017 y ha asegurado que su legislatura supuso "una traición" y "una decepción" para millones de españoles que habían depositado su confianza en el PP.

En relación con las próximas elecciones generales, ha insistido en que las llamadas al voto útil pueden perjudicar la posibilidad de una alternativa al actual Ejecutivo.

El líder de Vox ha defendido que, según su lectura de las encuestas, su formación es la única de las tres grandes fuerzas políticas que mejora sus expectativas respecto a las elecciones de 2023, mientras que PP y PSOE retrocederían.

"Lo útil es votar tus convicciones y lo útil es votar a gente que cuando llega a las instituciones defiende aquello con lo que se ha comprometido", ha sentenciado.

Cine ideológico

Durante el turno de preguntas, Abascal también ha sido interrogado por la película La bola negra, que ha reconocido no haber visto "por falta de tiempo".

El presidente de Vox ha negado que su formación pretenda ejercer censura sobre las producciones culturales, aunque ha defendido que las ayudas públicas no deberían financiar contenidos de carácter ideológico.

"No voy a ser yo el censor de ninguna película", ha asegurado, antes de precisar que, en su opinión, "la cultura tiene que tener ayuda del Estado, pero la cultura tiene que ser de calidad y no tiene que ser ideológica".

Para explicar su postura, ha señalado que tampoco consideraría adecuado que las administraciones financiaran una película destinada a elogiar su propia figura.

"La cultura es de todos los españoles, de derecha, de izquierdas o de españoles que no tienen una ideología", ha defendido.

Acuerdos del PSOE con Bildu

En su intervención, Abascal también ha vuelto a criticar los acuerdos parlamentarios del PSOE con EH Bildu y las formaciones independentistas catalanas.

El líder de Vox ha acusado a Sánchez de depender políticamente de estos partidos y ha cuestionado que el presidente del Gobierno reivindique públicamente la bandera española mientras mantiene dichos acuerdos.

También ha reiterado sus acusaciones sobre la relación del Ejecutivo con Marruecos, aunque sin presentar pruebas durante la comparecencia que acrediten las afirmaciones realizadas.

Abascal ha concluido su intervención insistiendo en que las elecciones del 29 de noviembre representan, a su juicio, una oportunidad decisiva para modificar el rumbo político de España.