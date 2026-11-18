En el centro de la imagen, Rafael, el profesor juzgado durante una de sus audiciones el Conservatorio de Almendralejo. Archivo.

El TSJ ratifica tres años de cárcel para el exprofesor del conservatorio de Zamora por abusar de una niña de 10 años

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la condena de tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a un exprofesor de fagot del Conservatorio de Música de la capital por un delito de abusos sexuales cometido durante el curso 2009-2010 sobre una alumna que entonces tenía diez años.

En su resolución, notificada a las partes, el Alto Tribunal desestima todos los motivos del recurso de apelación presentado por la defensa y ratifica también la prohibición de acercarse a menos de 200 metros o comunicarse con la víctima durante la condena, cinco años de libertad vigilada posterior.

Además de la inhabilitación especial para profesiones u oficios con contacto regular con menores por un tiempo superior en diez años a la pena de prisión y una indemnización de 2.000 euros para la afectada.

Según el relato de hechos probados avalado por la Sala, el docente aprovechó su posición en el aula tanto en sesiones colectivas como en clases individuales.

En las grupales, durante un ejercicio en el que los alumnos debían retener agua en la boca y expulsarla por una ventana, se situaba pegado detrás de la menor frotando sus órganos sexuales contra ella, además de sentarla sobre su regazo con la excusa de mostrarle algo en el ordenador para que notara su erección.

En las clases individuales, bajo el pretexto de supervisar la técnica respiratoria frente al espejo o tumbada sobre una alfombra, comenzó tocándole el abdomen por encima de la ropa y fue subiendo hasta el pecho o bajando hacia el pubis y la vagina, llegando a realizar tocamientos en zonas íntimas.

Asimismo, dejaba su teléfono móvil en clase al ir al baño adyacente y, cuando la niña acudía a entregárselo tras recibir una llamada, le pedía que le subiera la ropa interior y le abrochara el pantalón alegando tener las manos ocupadas.

"Contagio" en WhatsApp

El TSJCyL considera que el testimonio de la víctima constituye una prueba de cargo válida, persistente, concreta y verosímil, recordando que resulta comprensible que tardara años en denunciar —lo hizo ante la Guardia Civil en octubre de 2022, ya mayor de edad— tanto por la corta edad que tenía al sufrir los hechos como porque el profesor abandonó el conservatorio zamorano y cesó entonces su conducta.

Asimismo, la Sala rechaza la tesis de la defensa sobre un supuesto "contagio" entre alumnas a raíz de un grupo de WhatsApp en el que participaron exestudiantes y personal docente como la directora del Conservatorio de Salamanca, y destaca que la versión de la joven queda corroborada por los testimonios de sus padres.

Además de la comunicación remitida a la inspección educativa y las actuaciones de un procedimiento anterior en el que el mismo docente ya fue condenado por cuatro delitos de abusos sexuales cometidos en fechas similares sobre otras alumnas de fagot en Zamora.

Por último, el fallo descarta cualquier vulneración procesal respecto al plazo de instrucción —al computarse desde la incoación judicial en diciembre de 2024 y no desde la denuncia inicial— y rechaza aplicar una eximente o atenuante por anomalía o alteración psíquica.

Aunque la defensa aportó un informe psicológico privado fechado en junio de 2025 que aludía a síntomas ansiosos y supuestos abusos sufridos por el acusado en su infancia, el tribunal asume el criterio médico forense que concluye que conservaba sus capacidades intelectivas y volitivas y que sufrir un episodio de este tipo en la niñez no convierte a una persona en abusadora en la edad adulta.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.