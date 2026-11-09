El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones en la XVII Edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social. EE.

"Deciden los técnicos": Suárez-Quiñones defiende la acción de la Junta en el macrocentro de datos de Monfarracinos

Frente al malestar social y las alegaciones vecinales y municipales desatadas en el alfoz zamorano, la Junta de Castilla y León cierra filas en torno al macroproyecto tecnológico previsto en Monfarracinos.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha lanzado un mensaje de "confianza absoluta" en el procedimiento administrativo, garantizando que la tramitación no responde a decisiones políticas arbitrarias sino al criterio estricto de los funcionarios y a una evaluación conjunta del impacto ambiental.

Suárez-Quiñones ha defendido la "transparencia" del Ejecutivo autonómico en la exposición pública del proyecto y ha instado a las empresas promotoras a acercarse al territorio para disipar dudas.

Asimismo, ha salido al paso de los temores por la sobreexplotación hídrica o la exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), rebajando la cifra de los 200 millones de pérdida denunciada por la plataforma local y asegurando que la declaración de Proyecto Regional se traduce siempre en un "beneficio indudable en empleo e ingresos" para los municipios.

Respaldo de los técnicos

En sus declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Industria ha subrayado la solvencia de los dictámenes públicos:

"Confianza en la administración pública. Al final, estos proyectos tienen una parte técnica y una parte jurídica que no la deciden los políticos, la deciden funcionarios con una alta cualificación. Si pasan los informes y cumplen la normativa, se entiende que son beneficiosos y no perjudiciales para la sociedad".

Atendiendo a las alertas formuladas por el Ayuntamiento de Monfarracinos y colectivos de la zona sobre la acumulación de plantas fotovoltaicas y sistemas de refrigeración, Suárez-Quiñones ha confirmado que la evaluación ambiental abordará el impacto conjunto y no de forma aislada:

"Cualquier proyecto de este tipo tiene informes de todo tipo. Por ejemplo, en el agua, la Confederación Hidrográfica tiene que informar sobre la capacidad de la cuenca. Y si vienen varios proyectos, se tienen en cuenta la totalidad de las necesidades y los efectos sinérgicos".

"Así nos obligan los tribunales, donde siempre hay que evaluar el conjunto de proyectos que afectan a un determinado territorio", añadía Suárez-Quiñones.

Por último, el titular de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha tildado de "aseveración global que no responde a la realidad" el cálculo vecinal de que la declaración de Proyecto Regional privará a los ayuntamientos de más de 200 millones de euros en impuestos indirectos.

"Cuando un proyecto se declara de interés regional por la Junta hay detrás un trabajo técnico que determina que hay un beneficio para la comunidad. Los beneficios para el territorio y los municipios de cualquier planta industrial son indudables, no solo cuando se instala, sino en el ejercicio de su actividad", aseguró el consejero.

Añadiendo que "no se puede pagar un territorio en términos de empleo y de ingresos" y recordando que la tributación del ICIO "depende de las circunstancias y de qué tipo de proyecto".