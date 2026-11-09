La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas, y Ángel Lorenzo, de Memento Mori, durante la presentación del proyecto, este lunes en el Ayuntamiento de Zamora Ayuntamiento de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora y Memento Mori presentan un documental para redescubrir el bosque de Valorio

El Ayuntamiento de Zamora, en su apuesta por la divulgación del patrimonio natural, histórico y cultural local, colabora un año más con la productora Memento Mori para el estreno de su nuevo documental fotográfico sobre el entorno natural de la localidad, ha explicado la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas.

En esta ocasión, el proyecto, titulado 'Naturalmente Fotógrafo', traslada el foco al corazón verde de la capital con un minucioso recorrido por el bosque de Valorio.

Tras el éxito cosechado el pasado año con el documental dedicado al río Duero, el equipo de Memento Mori vuelve a unirse para ofrecer una perspectiva inédita y profunda de Valorio.

El trabajo, que cuenta con una duración de una hora, documenta los cambios estacionales (otoño, invierno, primavera y verano) vividos en el bosque durante los últimos doce meses.

Una mirada íntima

Aunque los ciudadanos de Zamora están habituados a pasear, hacer deporte o acudir con la familia al bosque de Valorio, este documental busca "mirar con otros ojos" y descubrir aquello que pasa desapercibido en el día a día, explicaba Ángel Lorenzo.

Con la fotografía como hilo conductor, el equipo técnico ha capturado una gran cantidad de fauna y detalles naturales ocultos, incluyendo especies poco habituales de ver, como el tejón.

Desde el consistorio se destaca que la mejor forma de educar a las futuras generaciones en el cuidado, respeto y preservación del entorno es mostrarles su valor y riqueza.

Con esta iniciativa, se pretende fomentar un sentimiento de responsabilidad compartida hacia este espacio natural que trasciende el uso cotidiano que se le da como zona de esparcimiento.

Fechas, pases y actividades

Para facilitar la asistencia del público y evitar los problemas de aforo registrados en ediciones anteriores, la presentación de este jueves contará con dos pases gratuitos, a las 17.30 y 20.00 horas, en los Multicines Zamora. La entrada será libre hasta completar aforo.

Cartel del documental y los talleres Ayuntamiento de Zamora

Asimismo, se ha preparado una programación complementaria que se realizará durante la semana que viene con una serie de actividades paralelas dirigidas a profundizar en la experiencia, que incluirán un taller familiar, una visita interpretativa y una salida fotográfica guiada de la mano de la productora y expertos en la materia.

El documental estará disponible próximamente en abierto a través de los canales oficiales de YouTube de 'Naturalmente Fotógrafo' y 'Zamora Inquieta', consolidándose como un valioso recurso didáctico, cultural y de promoción turística para la ciudad y su provincia.