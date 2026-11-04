La nueva iluminación ornamental del Miliario de Coomonte ya funciona con focos LED programables

El Miliario de Coomonte cuenta con una nueva iluminación ornamental, en la que se han instalado focos de tecnología LED, que permiten realzar durante las horas nocturnas tanto el conjunto escultórico como la caída de agua que caracteriza a esta fuente.

Esta intervención completa la actuación desarrollada anteriormente por el Consistorio, que permitió renovar las instalaciones hidráulicas y recuperar la caída de agua sobre la escultura, concebida para representar simbólicamente el discurrir del río Duero.

Una de las principales novedades es la incorporación de iluminación RGB programable, que permitirá modificar las tonalidades de la fuente para conmemorar distintas efemérides, acontecimientos y jornadas de sensibilización social, siguiendo el criterio aplicado en otras fuentes ornamentales de la ciudad.

No obstante, durante su funcionamiento habitual se mantendrá una iluminación discreta, en tonalidades blancas, reservando las diferentes combinaciones de colores para ocasiones señaladas.

El concejal de Obras e Infraestructuras Urbanas, Pablo Novo, ha destacado que “con esta actuación se completa la recuperación del Miliario de Coomonte, que hace unos años presentaba importantes deficiencias en su funcionamiento y que ahora cuenta con sus instalaciones hidráulicas renovadas y una nueva iluminación que permite poner en valor el conjunto escultórico también durante la noche”.

Novo ha explicado que “la posibilidad de programar diferentes colores no significa que las fuentes tengan que estar permanentemente iluminadas de múltiples tonalidades”.

“Lo que buscamos es disponer de una herramienta que nos permita adaptar puntualmente la iluminación a fechas que tengan un significado especial, manteniendo durante el resto del tiempo una imagen ornamental sencilla y respetuosa con el entorno”, ha añadido.

Renovación de fuentes

La instalación de la nueva iluminación del Miliario de Coomonte se enmarca en el programa municipal de recuperación de fuentes ornamentales desarrollado durante el actual mandato, en el que ya se han renovado seis fuentes de la ciudad.

Entre las actuaciones ejecutadas destacan la recuperación de las tres fuentes del paseo de San Martín, cuya renovación se completó recientemente con la finalización de las obras de la fuente pequeña, así como las intervenciones en la fuente de San Ildefonso, la fuente pequeña de La Marina y el propio Miliario de Coomonte.

El concejal ha señalado que estas actuaciones persiguen no solamente recuperar fuentes que presentaban problemas de funcionamiento, sino también modernizar sus instalaciones para facilitar el mantenimiento, mejorar su eficiencia y reforzar su presencia en el paisaje urbano.

Próxima actuación

El Ayuntamiento continuará este programa con la renovación integral del estanque de La Marina, cuyo proyecto se dará a conocer esta misma semana.

La intervención prevista contempla la renovación de las instalaciones hidráulicas, la impermeabilización del estanque, la incorporación de nuevos juegos de agua e iluminación ornamental, así como mejoras en el puente de madera y en las condiciones de seguridad del entorno.

“Seguimos avanzando en una planificación continuada para recuperar estos espacios públicos. Son actuaciones que, además de solucionar problemas de funcionamiento y mantenimiento, permiten mejorar la imagen de nuestros parques y jardines y recuperar elementos ornamentales que forman parte de la identidad de Zamora”, ha concluido Novo.