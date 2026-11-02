Imagen del trágico accidente en Malva, en la provincia de Zamora. Fotografías: Diputación de Zamora y Ayuntamiento de Aspariegos.

Manuel, Ruth y dos pequeños: la tragedia se lleva a tres generaciones de una familia el día de Todos los Santos

Eran las 13:50 horas de este 1 de noviembre. Día de Todos los Santos. Todo se paraba en la provincia de Zamora tras un trágico accidente de tráfico.

El siniestro, como confirmaba la Subdelegación del Gobierno en Zamora, se producía en el punto kilométrico 16.300 de la ZA-P-2314, en el término municipal de Malva.

Todo tras una salida de vía por el margen derecho y choque contra una tajea, que es una pequeña obra de drenaje o paso de agua que permite que las escorrentías o cauces crucen por debajo de una carretera sin dañar la infraestructura, del vehículo en el que resultaron fallecidas cuatro personas.

Los cuatro fallecidos son vecinos de la localidad de Aspariegos, todos ellos del mismo núcleo familiar, como confirmaban las mismas fuentes.

El conductor y titular del vehículo, de 59 años, era Manuel, padre de Ruth, mujer de 29 años que también fallecía en el trágico accidente. Un siniestro en el que perdían la vida también los dos hijos varones de 2 y 3 años de Ruth, y nietos del hombre que conducía.

Tres generaciones

“No te lo crees. Tuvimos misa en Aspariegos por el Día de Todos los Santos y estaba la madre en el parque con los pequeños a las 12:50 o por ahí”, asegura la alcaldesa de Aspariegos, Isabel de Prada Calleja, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Añade que “Manuel, el padre de Ruth, se había comprado una casa en Aspariegos en mayo” y que la hija “se había venido a vivir sobre julio con los dos niños”. El mayor de los pequeños, de tres años y que iba a cumplir cuatro el 20 de noviembre, “estaba escolarizado en Coreses”.

“Estaban muy bien integrados en el pueblo. El abuelo paseaba un perro y ella igual. Se había hecho amiga de una vecina. Da mucha pena lo que ha ocurrido. Estamos muy tristes en el pueblo”, añade Isabel de Prada.

La alcaldesa asegura que los niños “eran tan movidos que por donde pasaban sabías que iban por la calle” y añade que “se recorrían todo el pueblo” y que “daban vida a los vecinos mayores”. “Es una tragedia. No me lo creo”, apunta la que ostenta el bastón de mando.

El abuelo de los pequeños, Manuel, y padre de Ruth, “trabajaba en Toro, en una quesería”, mientras que la madre de los menores “en la actualidad no trabajaba” y “se vino de Sevilla con los niños a Aspariegos”, añade nuestra entrevistada.

Tres días de luto

La alcaldesa de Aspariegos ha apuntado que desde el Ayuntamiento se “van a decretar tres días de luto desde este lunes 2 de noviembre a las 12:00 horas y hasta la misma hora del 5 de noviembre”.

“Ayer fue el Día de Todos los Santos y estaba el pueblo lleno de gente. La noticia cayó como un jarro de agua fría”, ha finalizado la alcaldesa de la localidad zamorana.

El luto es total en el lugar tras el fallecimiento de estas cuatro personas, dos de ellas menores.

Condolencias

El propio Ayuntamiento de Aspariegos, tras la noticia, señalaba, a través de sus redes sociales, que “la tragedia toca nuestro municipio con la pérdida de nuestros cuatro vecinos que han perdido la vida en un accidente de tráfico que nos deja sin palabras”.

Desde el Consistorio trasladaban “su más sentido pésame, cariño y solidaridad a sus familiares y amigos” y apuntaban que “no hay palabras para tanto dolor”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también se mostraba “conmovido” por la triste noticia y trasladaba “todo su cariño y cercanía” a sus familias y seres queridos “en estos momentos de profundo dolor”.

La Subdelegación del Gobierno en Zamora también mostraba sus condolencias tras el accidente.

“El subdelegado del Gobierno y el conjunto de la institución desean trasladar sus más sinceras condolencias, todo su afecto y su sincero apoyo a los familiares, allegados y a toda la comunidad de Aspariegos en estos momentos de profundo dolor ante tan irreparable pérdida”, añadían.

Todo tras un accidente que se ha llevado a tres generaciones de una misma familia en el Día de Todos los Santos.