Una mujer mayor, afectada por humo tras registrarse un incendio en la planta baja de un edificio de Benavente

Mañana de incertidumbre y sobresalto en el municipio zamorano de Benavente. Un conato de incendio originado en la planta baja de un inmueble ha obligado a movilizar de urgencia a los bomberos, la policía y los servicios sanitarios tras generarse una intensa humareda que se propagó rápidamente hacia las zonas comunes del edificio.

Los hechos se han desencadenado a las 10:46 horas a la altura del número 2 de la céntrica Ronda de Madrid. Varias llamadas al 112 alertaban de que salía una densa columna de humo de un local ubicado en el bajo del inmueble, una humareda que amenazaba con colapsar y anegar el propio portal del bloque.

De inmediato, la sala de operaciones dio aviso a los Bomberos de Benavente, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Atendida una mujer mayor

Tras la llegada de los efectivos de rescate y la ventilación y aseguramiento del espacio por parte de los bomberos, la Policía Local solicitó asistencia médica urgente para una mujer de avanzada edad que se había visto afectada por la concentración de gases en la zona.

Hasta el lugar se desplazó rápidamente una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl. Los sanitarios atendieron sobre el terreno a la mujer, que se encontraba consciente pero presentaba síntomas de inhalación de humo, valorando su estado y evolución in situ.

La rápida intervención de las fuerzas de seguridad y bomberos evitó que las llamas se propagaran y que el incidente derivara en males mayores.