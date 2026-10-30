Zamora inaugura la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión apostando firmemente por el sector y la cultura Cedida

La feria ideal del libro antiguo y de ocasión hasta el 15 de noviembre: 25.000 ejemplares y algunos datan de 1790

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión ha abierto sus puertas en Zamora con unos 25.000 ejemplares a disposición de los lectores.

La cita reúne a libreros de Zamora y de otros puntos de Castilla y León. Entre los participantes está la librería zamorana Volumen II.

La principal novedad de esta edición es la presencia de un espacio propio del Ayuntamiento.

Abrirá sus puertas del 30 de octubre al 15 de noviembre en horario aproximado de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.

El puesto municipal, situado en el recinto ferial, servirá para organizar distintas actividades culturales durante los próximos días.

El programa incluye cuentacuentos infantiles, recitales de poesía y piano, así como talleres para crear marcapáginas y fanzines literarios.

Las propuestas se desarrollarán en colaboración con libreros e ilustradores locales. También habrá actividades para dar a conocer la literatura de temática zamorana y fomentar la lectura entre personas de todas las edades.

El concejal de Promoción Económica, David Gago, ha destacado el compromiso de la ciudad con esta feria.

Según ha señalado, mientras otras ciudades han dejado de organizar este tipo de encuentros, Zamora mantiene su apuesta por ellos. Además, este año el Ayuntamiento se implica de forma directa con la puesta en marcha del espacio municipal.

Por su parte, Abel Vieito, uno de los representantes de la organización, ha explicado que la feria cuenta con unos 25.000 libros.

La oferta incluye facsímiles, ediciones descatalogadas, obras antiguas y novedades editoriales. Entre los ejemplares más antiguos hay libros que datan de 1790.

Los precios parten de los tres euros, aunque también se pueden encontrar piezas de coleccionismo de mayor valor. La variedad busca llegar tanto a quienes buscan una lectura económica como a los aficionados a los libros antiguos y las ediciones difíciles de encontrar.

La feria cuenta con la participación de libreros de la comunidad y tiene en Luis Pertejeo, propietario de la librería Volumen II, a uno de sus representantes locales. La organización y el Ayuntamiento invitan a vecinos y visitantes a acercarse a los puestos y participar en las actividades programadas.