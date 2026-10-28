Luz verde a la reforma del mercado de abastos de Zamora y a obras en edificios históricos de la provincia

La Comisión Territorial de Patrimonio de Zamora ha informado sobre más de 55 expedientes en su última reunión, presidida por el delegado territorial de la Junta, Fernando Prada.

Entre los asuntos abordados destacan la reforma del mercado de abastos de la capital, varias actuaciones en edificios históricos y la restauración de imágenes religiosas en distintos municipios.

Uno de los proyectos autorizados es el modificado de las obras de remodelación y modernización del mercado de abastos de Zamora y de su entorno urbano.

La Comisión también ha dado luz verde a la propuesta de la congregación de dominicas contemplativas de Toro para instalar un columbario en el monasterio del Sancti Spiritus.

A estas actuaciones se suman varios proyectos del Ayuntamiento de Toro para pavimentar calles del municipio.

En total, la Comisión ha autorizado cuatro expedientes relacionados con intervenciones en Bienes de Interés Cultural (BIC) y conjuntos históricos.

Restauración de retablos

La reunión también ha servido para revisar los trabajos de restauración de varias imágenes religiosas.

El Obispado de Zamora ha presentado cinco expedientes sobre actuaciones en templos de la provincia.

Entre las piezas restauradas figuran la imagen de San Antonio de Padua de la iglesia de Abelón de Sayago, la Virgen de la Silla de Bermillo de Sayago y un San José con el Niño de la iglesia de San Ildefonso de Torregamones.

La relación se completa con el Cristo Crucificado de Valer de Aliste y la imagen de San Blas del templo de Villazán.

Además, la Comisión ha conocido las memorias finales de restauración de los retablos mayores de la iglesia de Sandín y de Santa María de Valverde, actuaciones correspondientes a la Diócesis de Astorga.

Obras en iglesias

La Comisión ha informado favorablemente sobre otros siete expedientes. Entre ellos se encuentran la reparación de la espadaña de la iglesia de Vega de Villalobos y la sustitución de la cubierta de un templo en Moreruela de Tábara.

También figura la instalación de suelo de caucho en el parque infantil de la Mota, en Benavente, así como el proyecto del Ayuntamiento de Toro para reformar las cubiertas del Palacio de los Condes de Requena.

Por último, en el apartado de arqueología, se han concedido varios permisos para realizar intervenciones en la provincia. Asimismo, la Comisión ha recibido de conformidad cinco informes arqueológicos, entre los que destaca el relativo a la zona de concentración parcelaria de Villardeciervos.