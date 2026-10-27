Abascal anuncia una querella contra el subdelegado del Gobierno en Zamora: "Está detrás de la intimidación"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció este martes que Vox presentará este miércoles una querella contra el subdelegado del Gobierno en la provincia, Ángel Blanco, por "estar detrás de los actos de intimidación", en referencia a la protesta de un grupo de personas contra el acto de la formación en la capital zamorana.

Mientras Abascal intervenía en la plaza de La Marina, unas decenas de personas se concentraron en las inmediaciones con pitos, cacerolas y gritos de protesta.

Según explicó Abascal, estos manifestantes se acercaron a muy poca distancia del acto e incluso llegaron a lanzar objetos, obligando a los asistentes a "hacer un ejercicio de contención, pacifismo y tranquilidad".

El líder de Vox contrastó la situación con la de los eventos del PSOE.

"Cuando el tirano Sánchez convoca un acto, el ministro Marlaska tiene preparados cordones de seguridad kilométricos. Hoy vosotros, que queréis escuchar y habéis venido aquí pacíficamente, tenéis que hacer un ejercicio de contención porque hay gentecilla, muy pocos, 20 personas, que no quiere permitir que los demás se puedan expresar", afirmó.

Aseguró que "eso va a tener consecuencias" y que "no puede ser que allá donde hablemos se les permita acercarse a muy poca distancia e incluso lanzar objetos".

El dirigente enmarcó estos hechos en una estrategia más amplia.

"Van a intentarlo absolutamente todo para que no podamos hablar. La violencia, el ruido, la trampa y todo con objeto de tapar la corrupción y la traición gigantesca de este Gobierno a esa tierra en la que hay 80.000 personas que han sido invadidas por 100.000 personas impulsadas por Marruecos y permitido por este Gobierno", apuntó

Prioridad nacional y críticas al Gobierno

Abascal insistió en que Vox propone "soluciones a los problemas reales de los que no quieren que se hable" y que "los problemas son los mismos para todos los españoles".

Afirmó que "muchos votantes de ese alcalde nos van a votar" y señaló que Sánchez "ha puesto a alguien que tiene obediencia marroquí como candidato del PSOE en Ceuta porque Sánchez es el candidato de Marruecos en estas elecciones".

"Nosotros nos presentamos para defender los intereses nacionales y otros han venido aquí a defender los intereses extranjeros y los del régimen de Marruecos", añadió.

Defendió que "los españoles deben ser los primeros en el acceso a las ayudas sociales, a las ayudas de vivienda, a las plazas de guardería" y advirtió de que "cuando se produce el efecto llamada, el país colapsa".

Sobre las protestas con cacerolas y pitos, sostuvo que "están empeñados en la violencia" y que "esa intimidación, esa violencia y ese ruido solo busca tapar su corrupción", en referencia a la "banda del Peugeot" y recordando que "la Ley de Nietos solo se ha paralizado por la acción de Vox en el Supremo".

Llamada a la unidad y alerta

Dirigiéndose a los votantes de izquierda, les pidió que escucharan "a sus candidatos, a Bustinduy o a Rufián, con discursos guerracivilistas, y al presidente del Gobierno, que utiliza todos los resortes del Estado para hacer campaña electoral".

Y cuestionó: "¿Qué hacen hablando de un enfrentamiento fratricida y horrible, no se están dando cuenta de que la gente no puede llenar la nevera y que los jóvenes no tienen futuro y tienen que emigrar?".

Subrayó que Vox "no convoca a los españoles de una facción o de otra", sino "a todos los españoles sin distinción" para "una tarea de reconstrucción nacional en la que no sobra nadie".

Advirtió contra la confianza en las encuestas y describió al Gobierno como "un coleccionista de delitos del Código Penal" que "los ha indultado y amnistiado todos", citando malversación, mentiras, gasto público en "señoritas de compañía" e incluso el intento de "matar a una juez".

Pidió la movilización total el 29 de noviembre: "Tiene que votar todo el mundo, no puede fallar nadie".

Cerró apelando a la esperanza: "Tenemos muchos motivos para la esperanza porque somos españoles, formamos parte de una nación muy vieja, con un recorrido extraordinario y magnífico. La gente de la que descendemos ha protagonizado las mayores gestas de la historia universal y ante todo eso Sánchez es la nada".

Abascal prometió devolver "la esperanza a los jóvenes" y afirmó que "no estamos condenados ni a soportar a Pedro Sánchez ni a seguir soportando las consecuencias de los ocho años de este Gobierno traidor".

El anuncio de la querella en Zamora se suma a las acciones judiciales que Vox ha impulsado en otras provincias por incidentes similares en actos de precampaña de Abascal.