Un punto de Castilla y León marca la temperatura mínima de España con -1,2 ºC

Sanabria, Robleda-Cervantes (Zamora) ha marcado la temperatura más baja del país en la madrugada de este lunes, 26 de octubre, con -1,2 grados con registros hasta las 8:00 horas de hoy, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La segunda temperatura más baja también se ha registrado en Castilla y León, en concreto en Cuéllar (Segovia) a las 7:20 horas con -0,9 grados.

En España, el cuarto lugar más frío también se ha registrado en Castilla y León, en concreto en Navasfrías (Salamanca) a las 6:10 horas con 0,3 grados.

Temperaturas mínimas en España 26 de octubre.jpg Imagen: Aemet.

El séptimo ha sido para Pedrosillo de Los Aires, también en Salamanca, con 0,7 grados a las 7:30 horas. El octavo ha sido para Villardeciervos, Zamora, con 0,8 grados y el décimo el aeropuerto de Salamanca con 0,9 grados a las 7:20.