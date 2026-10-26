El Ayuntamiento de Zamora, contra el centro de datos de Monfarracinos: "Compromete recursos de forma irreversible"

Frente institucional abierto del Ayuntamiento de Zamora contra el macrocentro de datos proyectado en el término municipal de Monfarracinos.

El equipo de gobierno ha presentado una moción conjunta —que trasladará al resto de grupos municipales en busca de la unanimidad en el próximo Pleno— para exigir a la Junta de Castilla y León que deniegue la declaración de 'Proyecto Regional' a esta instalación o, en su defecto, la someta a un escrutinio público e informe de impacto ambiental y socioeconómico desglosado.

En una comparecencia liderada por el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, acompañado por los concejales de Promoción Económica y Hacienda, David Gago y Diego Bernardo, el regidor ha matizado que el Consistorio no se opone a la implantación de la tecnología de datos, sino a la dimensión "hiperescalada y desproporcionada" del plan actual.

Según las estimaciones municipales, la infraestructura ocuparía el 10% del suelo agrícola de municipios como Aspariegos, Villalube, Monfarracinos, Molacillos y Benegiles, e incluiría 24 instalaciones térmicas provistas de chimeneas de 30 metros de altura.

Pérdida de 200 M€ en tributos

La moción argumenta que la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León exige justificar de manera clara el interés general y el beneficio social para conceder la figura de Proyecto Regional, algo que, a juicio del equipo de gobierno, no ha quedado acreditado al confundirse "el interés comercial de un promotor privado con el interés público".

Asimismo, desde la corporación municipal advierten de las serias consecuencias económicas para las arcas locales.

Al tramitarse como Proyecto Regional, la instalación quedaría exenta del pago de impuestos municipales de la zona, singularmente el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), lo que privaría a los consistorios afectados de unos ingresos estimados en 200 millones de euros.

A ello se suman los recelos sobre la creación real de puestos de trabajo estables frente a empleos temporales durante la obra o funciones deslocalizadas mediante teletrabajo, así como la fuerte presión sobre los recursos hídricos y energéticos de la comarca.

En la propuesta que se debatirá en la sesión plenaria, el Ayuntamiento de Zamora condensa la posición municipal reclamando a la Junta de Castilla y León que rechace la vía exprés autonómica y no apruebe la tramitación como Proyecto Regional al no haberse acreditado de forma suficiente un interés público o social excepcional.

Asimismo, la iniciativa exige obligar a la promotora a tramitar cualquier desarrollo del complejo por los procedimientos urbanísticos y medioambientales ordinarios, sometiéndolo a una evaluación ambiental acumulativa que analice el consumo masivo de agua y energía, las emisiones, la contaminación acústica, el riesgo industrial y la afección conjunta sobre todos los municipios de la comarca.

Por último, el Consistorio demanda la publicación de previsiones desglosadas y verificables sobre la creación real de empleo estable, las contrataciones locales y los retornos fiscales para las arcas públicas, garantizando además una transparencia plena que permita el acceso público y sin restricciones a toda la documentación técnica de la empresa.