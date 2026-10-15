El PP de Zamora aprueba los nombres que conformarán el comité de campaña para las elecciones generales. PP de Zamora

El PP de Zamora designa a su comité de campaña para el 29-N: Víctor López de la Parte será el coordinador

Los partidos políticos continúan con los preparativos de la campaña electoral que se iniciará el próximo viernes 13 de noviembre. A partir de ese momento, la carrera hasta las urnas entrará en su fase final antes del día 29, cuando los ciudadanos deberán acudir a votar.

En este contexto, el PP de Zamora ha anunciado este jueves, 15 de octubre, los nombres que se encargarán de la campaña tanto en la ciudad como en la provincia.

El principal nombre encargado del comité de campaña del PP de Zamora como coordinador para estas elecciones será el actual vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura, Turismo, Emigración y Patrimonio Artístico, Víctor López de la Parte.

Otros nombres destacados, como el del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, o los diputados en el Congreso Elvira Velasco y Óscar Ramajo, y la senadora Natalia Ucero, se encargarán del voto en el exterior; los actos públicos y la movilización; el mailing; y de la campaña en Toro, respectivamente.

El gerente de campaña será Sergio de Fuentes Román, mismo cargo que ocupa a nivel provincial, mientras que Jesús María Prada Saavedra será responsable de campaña en la capital zamorana.

En Benavente el encargado será José Manuel Salvador Turiño y el responsable de actos sectoriales Juan Prieto Corpas. Rosana Hernández Prieto y Mariano Álvarez García tendrán la misión de coordinar y dirigir a los interventores y apoderados el día de las elecciones.

Y Ana Belén Báez Marín será la responsable del voto por correo. La campaña de Nuevas Generaciones en Zamora será potestad de Tomás Gestoto Matey mientras que Felipe Ferrero Matellanes será quien organice y mantenga contacto con los medios de comunicación.

La asesoría jurídica la llevará David Ángel Hernández Bernal y las redes sociales serán responsabilidad de Gabriel Ramos Montalvo. En el apartado digital, el responsable de campaña será David Tejedor Rodríguez y, por último, Roberto Álvarez estará en el apartado de municipios prioritarios y Alfoz de Zamora.