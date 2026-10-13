El suceso se ha producido a las 19:01 horas de esta tarde del martes, 13 de octubre. Más información: Muere un vecino de Medina del Campo, de 45 años, que resultó herido muy grave tras el fatídico accidente múltiple de la A-62

Colisión múltiple en la A-6, a su paso por la provincia de Zamora: hay un conductor atrapado

Una colisión múltiple en el punto kilométrico 259 de la A-6, en Castrogonzalo (Zamora), sentido Madrid, ha dejado, al menos, a un conductor herido y atrapado en el interior de la cabina de su vehículo, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 19:01 tras la colisión en la que se han visto implicados tres tráileres.

Al menos, uno de los conductores, un varón de unos 55 años, ha resultado herido y se encuentra atrapado en el interior de la cabina.

Se ha dado aviso a Tráfico de Zamora, a los Bomberos de Benavente y a Sacyl.