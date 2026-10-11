Ocho heridos, entre ellos un menor, tras un accidente entre dos turismos en Trabazos

Ocho personas, cuatro mujeres, tres varones y un menor, han resultado heridas tras un accidente entre dos turismos en Trabazos (Zamora) como ha informado el Servicio de Emergencias del 112.

El suceso se ha producido a las 19:17 horas de la tarde del sábado, 10 de octubre, en la carretera N-122, en el kilómetro 531, en la travesía y el cruce con la carretera ZA-L-2444 tras una colisión entre dos turismos.

En un principio, los alertantes informaban de que al menos había cinco personas heridas leves con magulladuras y contusiones.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Emergencias Sanitarias ha informado que, finalmente, ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo sanitario de guardia del centro de salud de Alcañices.

Finalmente han atendido a ocho personas heridas, si bien todas han sido dadas de alta en el lugar. Se trata de cuatro mujeres de edades comprendidas entre los 46 y los 61 años; tres varones de entre 50 y 66 años, y un menor de 4 años.