Una ambulancia medicalizada de Sacyl

Una ambulancia medicalizada de Sacyl Fotografía de archivo.

Zamora

Ocho heridos, entre ellos un menor, tras un accidente entre dos turismos en Trabazos

Todas las personas han sido dadas de alta en el lugar.

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Ocho personas, cuatro mujeres, tres varones y un menor, han resultado heridas tras un accidente entre dos turismos en Trabazos (Zamora) como ha informado el Servicio de Emergencias del 112.

El suceso se ha producido a las 19:17 horas de la tarde del sábado, 10 de octubre, en la carretera N-122, en el kilómetro 531, en la travesía y el cruce con la carretera ZA-L-2444 tras una colisión entre dos turismos.

Una detención por parte de la Policía Nacional de Valladolid.

En un principio, los alertantes informaban de que al menos había cinco personas heridas leves con magulladuras y contusiones.

Se dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

Emergencias Sanitarias ha informado que, finalmente, ha enviado dos ambulancias de soporte vital básico y el equipo sanitario de guardia del centro de salud de Alcañices.

Finalmente han atendido a ocho personas heridas, si bien todas han sido dadas de alta en el lugar. Se trata de cuatro mujeres de edades comprendidas entre los 46 y los 61 años; tres varones de entre 50 y 66 años, y un menor de 4 años.