El alcalde de Toro, Carlos Rodríguez con la imagen que ilustra el cupón de la ONCE del próximo 11 de octubre. Ayto. Toro.

La ONCE lleva la tradición y el vino de Toro a toda España en su Sueldazo del 11 de octubre

El arraigo, la cultura vitivinícola y el colorido de Toro cruzarán fronteras este próximo domingo 11 de octubre. La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha dedicado el cupón del 'Sueldazo del Fin de Semana' a la icónica Fiesta de la Vendimia toresana, una celebración declarada de Interés Turístico Regional que ilustrará cinco millones y medio de boletos en todo el país.

El boleto ha sido presentado oficialmente por la directora de la ONCE en Zamora, Anabel Martín Domínguez, y el alcalde de Toro, Carlos Rodríguez Casares.

La imagen elegida para inmortalizar la cita es una estampa de su emblemático Desfile de Carros Tradicionales, donde engalanados vehículos tirados por animales, cestos repletos de uvas y vecinos ataviados con trajes de época muestran al mundo el orgullo de una comarca íntimamente ligada a la elaboración del vino y a manjares como sus quesos, embutidos y pan.

Esta proyección nacional coincide con la celebración en la localidad del afamado Mercado Medieval y sus pasacalles, que cada año convierten a la ciudad en un hervidero de locales y visitantes.

El cupón supone además un tributo a una de las villas de mayor peso histórico de la provincia de Zamora, cuna de hitos nacionales como las Cortes y Leyes de Toro de 1505 o la trascendental Batalla de Toro.

El sorteo del 11 de octubre pondrá en juego un premio principal de 300.000 euros al contado más un 'Sueldazo' de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos, repartiendo la suerte por toda la geografía española mientras rinde homenaje a una de las tradiciones más queridas y multitudinarias del otoño zamorano.