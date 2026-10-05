Javier Fáundez acompañado de diputados y representantes municipales en su visita a San Esteban de Molar. Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora finaliza la mejora del edificio municipal de San Esteban de Molar tras invertir 30.000 €

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Fáundez, ha visitado este lunes, 5 de octubre, el resultado de las obras en el edificio municipal de San Esteban de Molar, donde la actuación ha contado con un presupuesto de 30.000 euros.

Ha estado acompañado por el diputado de Obras Municipales, Manuel Martín, el diputado provincial por la circunscripción electoral de Villalpando, José Ángel Ruiz, y el alcalde de San Esteban de Molar, Víctor Prieto León, además de miembros de la Corporación Municipal.

La institución provincial ha aportado para estos trabajos 24.000 euros, dentro de una actuación global que ha permitido mejorar las condiciones de uso, conservación, confort y eficiencia energética del inmueble municipal destinado a prestar servicios a los vecinos.

Entre las actuaciones ejecutadas se incluye la reparación e impermeabilización de la cubierta, para mejorar la conservación del edificio y evitar filtraciones, así como el cambio de las ventanas para mejorar el aislamiento del inmueble.

También se ha instalado un falso techo con aislamiento térmico, contribuyendo a mejorar la eficiencia energética y el confort en el interior, además de acometerse la mejora de la climatización de todo el edificio.

La intervención se ha completado con los correspondientes trabajos de pintura interior, que han permitido renovar los espacios y mejorar sus condiciones de uso.

Durante la visita, Faúndez ha subrayado la importancia de seguir apoyando a los municipios de la provincia para que puedan mantener, renovar y mejorar sus edificios y equipamientos públicos, garantizando espacios adecuados para la prestación de servicios a los ciudadanos.

La actuación en San Esteban del Molar forma parte de la colaboración de la Diputación de Zamora con las entidades locales de la provincia para atender sus necesidades de inversión y contribuir a la mejora de las infraestructuras municipales.