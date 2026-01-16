La Junta invertirá 2,6 millones para reabrir como glamping El Folgoso en el Lago de Sanabria, con cinco módulos y 200 plazas

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos

La Junta de Castilla y León, la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Galende han firmado el protocolo de actuación que permitirá la rehabilitación integral y la reapertura del camping El Folgoso.

El espacio se transformará en un complejo de glamping junto al Lago de Sanabria, con una inversión estimada de 2,6 millones de euros y un nuevo enfoque turístico orientado al empleo y al desarrollo económico comarcal.

La actuación transformará el actual camping en esta modalidad que combina el contacto con la naturaleza con servicios y comodidades propias de un alojamiento de alta gama.

El complejo contará con edificios rehabilitados para restauración, recepción, administración y servicios, además de una nueva zona de alojamiento que incluirá cinco módulos de glamping con baño, uno de ellos adaptado para personas con movilidad reducida, y unas 200 plazas de acampada tradicional. También se incorporarán espacios deportivos, zonas de ocio y amplias áreas verdes.

El proyecto contempla igualmente la renovación completa de los suministros de agua, electricidad, saneamiento y alumbrado.

Este modelo, en palabras de los responsables del proyecto, permitirá ofrecer una experiencia turística "de mayor calidad", incrementar la estancia media y reforzar la imagen de sostenibilidad del entorno natural.

La iniciativa se enmarca también en una estrategia de diversificación y desestacionalización turística. La comarca de Sanabria cuenta con recursos naturales, patrimoniales y culturales que amplían la oferta más allá del periodo estival, lo que refuerza la viabilidad del complejo y su capacidad para atraer distintos perfiles de visitantes a lo largo del año.

Desde el punto de vista económico, la rehabilitación de El Folgoso se plantea como un motor de empleo en el medio rural. Las obras generarán puestos de trabajo directos durante los 18 meses previstos de ejecución, además de empleo estable ligado a la gestión y el mantenimiento del complejo una vez entre en funcionamiento.

El impacto se extenderá también al empleo indirecto, con beneficios para la hostelería, el comercio y las empresas de turismo activo del entorno.

La apuesta se apoya en la evolución positiva del sector, ya que el turismo de camping en la provincia de Zamora creció en 2025 más de un 5 % en viajeros y cerca de un 17 % en pernoctaciones, con más de 11.600 visitantes y alrededor de 20.000 noches registradas.

La intervención tendrá carácter integral y se centrará en la modernización de las instalaciones, la mejora de la accesibilidad y la adecuación a los estándares actuales del turismo de naturaleza.

Tras la elaboración del anteproyecto y la redacción del proyecto técnico, con un plazo conjunto de entre tres y cuatro meses, se iniciarán las obras.

Una vez finalizadas las obras, la Fundación Patrimonio Natural licitará la explotación del camping mediante un modelo de gestión profesional, con el objetivo de que El Folgoso se consolide como "un referente turístico" para Sanabria y para el conjunto de la provincia de Zamora.

El acuerdo se ha rubricado en la Casa del Parque del Lago de Sanabria por la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos. El protocolo fija el marco de colaboración institucional para recuperar una instalación estratégica situada en la orilla del Lago.

En virtud del acuerdo, la Junta de Castilla y León asume el liderazgo de la inversión y la gestión del proyecto a través de la Fundación Patrimonio Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

La Diputación de Zamora financiará la redacción del proyecto técnico de rehabilitación, mientras que el Ayuntamiento de Galende cede las instalaciones durante un periodo de 25 años.

El proyecto se apoya en el potencial del Parque Natural Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, un espacio que recibe más de 700.000 visitantes al año.

La ubicación del camping, con acceso directo a la playa y en un enclave de alto valor ambiental, lo sitúa como un activo turístico de primer nivel dentro de la oferta de naturaleza de la provincia.