Investigan la caída de una mujer desde un tercer piso en Benavente: hay dos detenidos

La Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer la caída de una mujer de 40 años desde un tercer piso de una vivienda de Benavente (Zamora). La mujer, según fuentes consultadas por este periódico, manifestó a los agentes que trató de huir del lugar porque dos hombres le impedían irse del domicilio.

Acto seguido, los agentes accedieron a la vivienda, donde se encontraron con los dos varones, de 55 y 58 años. Ante las contrariadas versiones, finalmente se decidió detener a los hombres como presuntos autores de un delito de detención ilegal, a la espera de tomar declaración a todos los implicados para tratar de esclarecer los hechos.

Los hechos, según la sala de operaciones 112 de Castilla y León, han ocurrido a las 16:40 horas de este pasado jueves en la Avenida de los Donantes de Sangre.

Fue entonces cuando se recibió una llamada por una mujer que había caído desde una altura. Agentes de la Policía Local encontraron a la mujer en una calle adyacente al lugar de los hechos con heridas superficiales visibles y en evidente estado de nerviosismo.

Tras ser atendida por los servicios sanitarios, que acudieron en una UVI móvil, ha sido trasladada hasta el Hospital de León para una valoración exhaustiva.

La investigación de momento permanece abierta, al objeto de conocer realmente lo sucedido y comprobar si realmente se puede corroborar la primera versión dada por la víctima.