Ahora Decide y España Vaciada acudirán juntas a las autonómicas de Castilla y León: no es la primera vez que se unen

La formación zamoranista Ahora Decide acudirá a las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo en coalición con el partido político España Vaciada.

El partido liderado por Manuel Fuentes presentará mañana, sábado 17 de marzo, los detalles de su propuesta electoral, junto a los representantes del partido ruralista de Valladolid, Salamanca y Zamora.

Una alianza que no es nueva para ambas formaciones, ya que Ahora Decide y plataformas integradas en el espacio de la España Vaciada han trabajado conjuntamente en los últimos años en iniciativas políticas y reivindicativas vinculadas al desarrollo del medio rural y a la lucha contra la despoblación, especialmente en el ámbito de Castilla y León.

De hecho, en las elecciones europeas de 2024, Ahora Decide se integró entonces en una candidatura amplia de carácter municipalista y regionalista en la que participaban formaciones vinculadas a la España Vaciada, en un intento de ganar visibilidad política más allá del ámbito provincial y de situar en la agenda europea los problemas del mundo rural.

Si bien, la marca formada por entonces La España Olvidada Existe-Municipalistas-Mundo Justo, abreviada como 'Existe', no obtuvo representación y su resultado fue testimonial.

También unieron fuerzas a finales de 2025, cuando representantes de Ahora Decide y de colectivos de la España Vaciada de provincias como Valladolid, Salamanca, Palencia o León anunciaron de forma conjunta posibles movilizaciones si la Junta no avanzaba en el desarrollo del Plan de Fomento de Tierra de Campos 2024-2031.

Cabe recordar el peso territorial de Ahora Decide en la provincia, como cuarta fuerza política de la provincia en las elecciones municipales de 2023.

Según los datos oficiales del Ministerio del Interior, el partido zamoranista obtuvo 46 concejales y 1.819 votos, el 1,85 % del total.

Por delante quedaron el Partido Popular, con 847 concejales y el 41,23 % de los votos; el PSOE, con 351 concejales y el 23,40 %; y Zamora Sí, con 100 concejales y el 7,87 %.

Eso sí, en términos de porcentaje de voto en las elecciones municipales de 2023, Ahora Decide se situó como la sexta fuerza política de la provincia de Zamora, con el 1,85 % del total de sufragios.

Por delante se ubicaron el Partido Popular, con el 41,23 %; el PSOE, con el 23,40 %; Izquierda Unida, con el 12,30 %; Zamora Sí, con el 7,87 %; y Vox, con el 4,75 %. Más atrás quedó la nueva formación Futuro, con el 2,39 %.