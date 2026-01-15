Así será la nueva residencia de mayores de Zamora con 192 plazas: recrea un hogar y tendrá jardines exclusivos
Las habitaciones serán principalmente individuales y contarán con mobiliario adaptado y equipamiento básico como microondas y frigorífico.
La Junta de Castilla y León continúa la construcción en Zamora una residencia de personas mayores con 192 plazas y una inversión de 26,2 millones de euros, que la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado este jueves.
El nuevo complejo, pensado para atender a personas con distintos grados de dependencia, se organizará en unidades de convivencia de 16 plazas cada una.
En total, habrá doce unidades de residencia y una unidad de centro de día de 16 plazas. Las habitaciones serán principalmente individuales, salvo dos dobles por unidad, y contarán con mobiliario adaptado y equipamiento básico como microondas y frigorífico.
El edificio se estructura en dos bloques independientes de tres plantas sobre un solar de 13.000 metros cuadrados. Cada unidad de convivencia dispondrá de zonas comunes, salón comedor y espacios de cuidados de enfermería con hasta ocho plazas.
Las instalaciones buscan reproducir un ambiente doméstico que favorezca la autonomía de los residentes, con atención integral y personalizada.
Todas las entradas serán accesibles y el complejo contará con dos áreas de jardín: una de acceso público y otra reservada para los residentes.
La seguridad estará garantizada gracias a un armazón que cumple el nuevo código estructural y un sistema de aislamiento que mejora la protección frente a incendios. Además, la orientación de los edificios y la iluminación natural optimizarán el confort y la eficiencia energética.
El centro incorporará criterios de sostenibilidad y economía circular, lo que reducirá el consumo de materiales, energía y la producción de residuos.
La Junta ha destinado más de 2,1 millones de euros al equipamiento, incluyendo camas articuladas, mesillas, sillones, mesas y otros elementos para garantizar comodidad, higiene y seguridad en todos los espacios.
Más del 10 % de las camas serán del modelo cota cero, que permitirá ajustar la altura y levantar o bajar al residente sin sujeciones.
Cada cama contará con sistema de elevación vertical, somier articulado con cuatro motores, frenos de ruedas y protecciones de madera regulables en tres niveles, combinando seguridad y funcionalidad.
La consejera ha subrayado que el centro refleja "la apuesta por mejorar la eficacia y calidad del sistema de cuidados" para mayores y personas en situación de dependencia. Además, tiene como objetivo "reproducir un ambiente doméstico que favorezca la autonomía y la calidad de vida de los residentes".
La futura residencia de Zamora se enmarca en el liderazgo de Castilla y León en atención residencial a mayores. La Comunidad supera en 16.712 plazas la ratio mínima nacional, con un 7,56 % de cobertura frente al 4,05 % del promedio español.
Además, el 79,9 % de los residentes en Castilla y León recibirá atención financiada por la Administración, nueve puntos por encima de la media nacional.