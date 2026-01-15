Benavente cierra 2025 con 5,08 millones en inversiones, el mayor volumen de los últimos 11 años

El Ayuntamiento de Benavente informa que en 2025 se ha alcanzado un volumen de inversiones ejecutadas de 5.084.618 euros, la cifra más alta de los últimos once años, superando ampliamente los ejercicios precedentes.

Una cifra que se consolida como el periodo con mayor capacidad de ejecución real de los últimos 11 años y que coincide con una reducción de la deuda municipal a niveles de hace 20 años.

El incremento de la inversión refleja el resultado de una gestión que el Ayuntamiento describe como "eficaz, responsable y comprometida", capaz de transformar un esfuerzo presupuestario excepcional en proyectos concretos para la ciudad.

Incluso en un contexto marcado por el encarecimiento generalizado de materiales, energía y personal, así como por la tensión del mercado laboral y empresarial.

Durante el periodo 2015-2025, las inversiones ejecutadas han evolucionado de forma notable: de 897.212 euros en 2015, pasando por altibajos en los ejercicios intermedios, hasta alcanzar los 5,08 millones de euros en 2025.

La cifra de este último año duplica la media de los once ejercicios anteriores y representa un aumento significativo respecto a 2024, cuando se ejecutaron 2,73 millones.

El Ayuntamiento señala que este resultado se ha logrado pese a dificultades extraordinarias heredadas del anterior equipo de gobierno, entre ellas la falta de proyectos redactados, tramitación previa o trabajo técnico avanzado en actuaciones clave como el Plan de Sostenibilidad Turística, el polígono industrial Puerta del Noroeste o el PIREP del Mercado de Abastos.

Además, la administración municipal benaventana tuvo que gestionar el mayor volumen de obra pública de la historia reciente con los mismos recursos humanos de años anteriores, coincidiendo con un proceso de estabilización de personal iniciado tras la etapa anterior.

Entre los proyectos destacados que han podido avanzar gracias a esta gestión, el Ayuntamiento cita el inicio efectivo de las obras del Mercado de Abastos y del polígono Puerta del Noroeste, cuya ejecución se había retrasado por la falta de autorizaciones y planificación.

También se han recuperado más de 500.000 euros de subvenciones que habían sido devueltas por problemas de plazos heredados, permitiendo su reinversión en nuevas obras.

El conjunto de inversiones incluye tanto actuaciones propias del Ayuntamiento como proyectos incluidos en los Planes Provinciales de la Diputación de Zamora, subvenciones nominativas, fondos de Cohesión y programas de cooperación de la Junta de Castilla y León.

Según la administración, estas inversiones sentarán las bases para que Benavente se consolide como una ciudad más moderna, competitiva y preparada para el futuro.

El Ayuntamiento prevé que 2026 será otro año récord en inversión, con una dotación cercana a 14 millones de euros, manteniendo la estrategia de desarrollo urbano y mejora de servicios frente a lo que califica como "propaganda, desinformación y deslealtad institucional" de la etapa anterior a cargo del PSOE e Izquierda Unida.