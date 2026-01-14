Zamora amplía a 566 plazas su programa Vida Activa para mayores con talleres de ejercicio, memoria y bienestar

El Ayuntamiento de Zamora ha ampliado a 566 plazas su programa Vida Activa, 125 más que en la edición anterior, con el objetivo de ofrecer más oportunidades de participación a personas mayores de 60 años.

La iniciativa busca fomentar el envejecimiento activo, la autonomía personal y la mejora de la calidad de vida mediante actividades físicas, cognitivas, sociales y de bienestar emocional.

Así lo ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Auxi Fernández, quien ha explicado la importancia de la colaboración público-privada como base del programa, que cuenta con la participación de entidades del tercer sector, asociaciones locales y empresas privadas.

La concejala quiso destacar especialmente la implicación de AFA Zamora, Cruz Roja, Fundación Intras y Cibervoluntarios, así como de centros deportivos y academias de formación, cuyo compromiso garantiza una oferta amplia y diversa de talleres.

Auxi Fernández ha subrayado también que Vida Activa se dirige a un colectivo prioritario para el Consistorio, "respondiendo a la necesidad de garantizar una vida autónoma, activa y socialmente conectada, prestando especial atención a aquellas personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o riesgo de soledad no deseada".

El plazo de solicitud estará abierto del 20 al 25 de enero a través de lineazamoraapuntame.com o de forma presencial en los Centros de Acción Social (CEAS).

Cada participante podrá inscribirse en un taller gratuito y uno bonificado. Las actividades se impartirán entre febrero y junio, y tras el verano se abrirá una nueva edición para el último cuatrimestre del año.

Vida Activa refuerza su línea de trabajo consolidada, incorporando nuevos talleres y plazas, en línea con estudios que destacan la importancia del ejercicio, la alimentación saludable y el contacto social para una vida larga y de calidad.

Además de mejorar la salud física y cognitiva, el programa fomenta la creación de redes sociales y el apoyo mutuo entre los participantes.

Talleres gratuitos y bonificados

El programa se estructura en talleres gratuitos y bonificados. Entre los gratuitos se encuentran Culturas del mundo y Tradiciones del mundo, impartidos por Cruz Roja; Recuerdos 2 y Cuida tu memoria, centrados en entrenamiento cognitivo; y Cultivando bienestar, un nuevo taller de Fundación Intras sobre mindfulness, control de la ansiedad y manejo del estrés.

Por la alta demanda, el taller Orgullo de ser mayor, de AFA Zamora, se amplía a dos grupos. También se ofrecen talleres de Arquitectura curiosa, formación en móviles y nuevas tecnologías, y sesiones sobre iniciación digital y prevención de riesgos online con Fundación Cibervoluntarios.

Los talleres bonificados mantienen la cuota simbólica 'Tu clase por 1 euro' para incentivar la asistencia regular. La ampliación de gimnasios y centros colaboradores permite ofrecer pilates, yoga, espalda sana, energía en movimiento y baile en línea, todos adaptados a personas mayores de 60 años.

Fernández concluyó que con Vida Activa "el Ayuntamiento de Zamora reafirma su compromiso con las personas mayores, apostando por políticas públicas que promueven la participación, la prevención, la autonomía personal y el bienestar integral", consolidando así una red de colaboración que sitúa a los mayores en el centro de la acción social municipal.

Durante la presentación, la concejala también ha recordado los recientes intentos de suplantación de identidad de personal de Servicios Sociales, dirigidos a personas mayores.

Auxi Fernández ha reiterado una vez más que las visitas domiciliarias siempre se concertan previamente y que el personal municipal va debidamente identificado, recomendando a los ciudadanos contactar con los servicios sociales o con los cuerpos de seguridad ante cualquier duda.