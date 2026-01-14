La Junta amplía 58 hectáreas el centro logístico de Benavente con 12,6 millones y refuerza su papel clave en el noroeste

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, visita el Centro de Transportes y Logística de Benavente

La Junta de Castilla y León ampliará 58 hectáreas el Centro de Transportes y Logística de Benavente con una inversión total de 12,59 millones de euros, reforzando su papel como nodo logístico estratégico del noroeste peninsular y potenciando la intermodalidad y el desarrollo económico de la Comunidad.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha visitado hoy el centro para evaluar los avances en materia logística y transporte de mercancías en Castilla y León, y su integración en la Red CyLoG, la red regional de enclaves coordinados que incluye Burgos, León, Ponferrada, Salamanca, Valladolid, Palencia, Segovia y Ávila.

Durante la visita, Sanz Merino se ha reunido con Fernando Pérez Aguado, presidente de la Red CyLoG y gerente del centro, y ha destacado que Benavente es hoy uno "de los grandes nodos logísticos del noroeste peninsular y un ejemplo de cómo la planificación, la colaboración institucional y la apuesta por la intermodalidad generan desarrollo, empleo y competitividad".

El consejero también ha puesto en valor la conexión ferroviaria del corredor Ruta de la Plata, que integra el centro en el Corredor Atlántico, y ha asegurado que el modelo CyLoG "no es solo una red de infraestructuras, es una forma de entender la logística como motor de desarrollo territorial".

El Centro de Transportes de Benavente, creado en 1993 como el segundo de Castilla y León tras Burgos, se encuentra en la confluencia de las autovías A-6, A-52, A-66 y la N-610, lo que lo convierte en un nudo estratégico entre el norte, el centro y el sur de España, así como con Portugal y Francia.

La ampliación se realiza a través del polígono ‘Puerta del Noroeste’, dentro del Programa Territorial de Fomento para Benavente vigente hasta 2027.

La inversión de 12,59 millones se reparte entre la Junta, que aporta 5,9 millones, y el Ayuntamiento y la Diputación, que contribuyen con más de 3,3 millones cada uno.

Las obras de urbanización, adjudicadas por 7,56 millones de euros, comenzaron en octubre de 2025 e incluyen movimientos de tierra, redes de saneamiento, energía, telecomunicaciones, drenajes y balsa de aguas. Está previsto que el polígono entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2027.

Actualmente, el centro cuenta con más de 212.000 metros cuadrados desarrollados, 36.000 metros cuadrados de naves industriales, 2.200 metros cuadrados de oficinas, zonas de carga, locales comerciales y un Centro de Negocios con auditorio y recinto ferial de 2.000 metros cuadrados.

Además, ofrece servicios para transportistas y operadores logísticos, como estación de servicio, lavadero, báscula de gran tonelaje, aparcamiento seguro para vehículos pesados, hotel de cuatro estrellas, restaurante y zonas de descanso.

Según la memoria presupuestaria de 2026, el centro prevé una cifra de negocio cercana a 1,9 millones de euros, con más de 477.000 euros de beneficio, destinando 1,5 millones a inversiones reales para ampliar naves y mejorar infraestructuras.