Morales del Rey estrena nueva depuradora: más de 672.000 €, moderna y con sistemas de ahorros de coste

La Junta de Castilla y León, junto con la Diputación de Zamora, ha finalizado las obras y ha puesto en funcionamiento la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Morales de Rey, en la provincia de Zamora.

Una infraestructura clave para garantizar el tratamiento adecuado de las aguas residuales del municipio y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

La actuación ha supuesto una inversión total de 672.366 euros, financiada de forma compartida por la Junta de Castilla y León (40 %), la Diputación Provincial de Zamora (40 %) y el Ayuntamiento de Morales de Rey (20 %).

Las obras han contado con un plazo de ejecución de 12 meses y la infraestructura será explotada por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL) durante 25 años.

La nueva EDAR está diseñada para una población equivalente de 768 habitantes, con un caudal medio de 153,6 metros cúbicos diarios y un caudal punta de 460,8 metros cúbicos al día, lo que permitirá dar respuesta tanto a la población estable como a posibles incrementos estacionales.

Tecnología sostenible y de bajo impacto ambiental

La instalación emplea un sistema de depuración mediante humedal artificial, una solución extensiva que destaca por su bajo impacto visual, su reducido coste energético y su elevada integración ambiental.

El sistema reproduce los procesos naturales de depuración propios de las zonas húmedas y permite una explotación eficiente, con procesos totalmente automatizados y control remoto.

La línea de tratamiento incluye pretratamiento, decantación primaria mediante tanque Imhoff y tratamiento biológico a través de humedales horizontales. Además, la EDAR incorpora suministro eléctrico mediante paneles fotovoltaicos, reforzando su carácter sostenible. La actuación se completa con la ejecución de los colectores de conexión a la red existente y el emisario de vertido al cauce receptor, el río Eria.

Con esta infraestructura, Morales de Rey dispone por primera vez de un sistema adecuado para la depuración de sus aguas residuales, mejorando la protección del medio ambiente y la calidad de vida de sus vecinos.

Programas de depuración en Castilla y León

La puesta en marcha de la EDAR de Morales de Rey se enmarca en la política de la Junta de Castilla y León de 'cero aguas sin depurar', desarrollada a través de los programas autonómicos de depuración 0-500 y 500-2.000 habitantes equivalentes, dirigidos a núcleos de población inferior a 2.000 habitantes.

El programa 500-2.000 habitantes equivalentes actúa sobre 221 depuradoras en la Comunidad, con una inversión global de 140 millones de euros, financiados conjuntamente por la Junta de Castilla y León (40 %), las diputaciones provinciales (40 %) y los ayuntamientos (20 %), y con SOMACYL como entidad encargada de la ejecución y explotación durante 25 años.

Por su parte, el programa 0-500 habitantes equivalentes prevé la construcción de alrededor de 1.300 pequeñas infraestructuras de depuración, con una inversión estimada de 125 millones de euros, de las que más de 600 se encuentran ya en distintas fases de desarrollo.

En la provincia de Zamora, la Junta de Castilla y León trabaja actualmente en 158 nuevas depuradoras, con una inversión prevista de 38,9 millones de euros, consolidando una red de infraestructuras esenciales para la protección ambiental, la salud pública y el desarrollo sostenible del medio rural.