Llenan de pintadas homófobas el mural dedicado a Federico García Lorca en Zamora: "Marica y perdedor"

El mural dedicado al poeta granadino Federico García Lorca en el mirador del Troncoso de Zamora ha sido objeto este domingo de un nuevo acto vandálico con pintadas de carácter homófobo.

Esta vista privilegiada al río Duero amanecía destrozada con pintadas donde se podía leer 'marica', 'maricón', 'perdedor' o 'tonto', entre otras lindezas.

Según ha explicado el concejal de Obras, Infraestructuras Urbanas, Movilidad y Participación Ciudadana, Pablo Novo, a EL ESPAÑOL de Castilla y León, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata tras tener constancia de los hechos y en menos de 24 horas, el mural pudo recobrar su estado original.

Vandalismo en el mural dedicado a Federico García Lorca en Zamora Cedida

El edil ha detallado que, en cuanto se localizó la pintada, el Consistorio contactó con el autor del mural, el pintor zamorano Carlos Adeva, quien de forma voluntaria procedió a la reparación de la obra esa misma tarde, en coordinación con el servicio municipal de Limpieza.

Novo ha indicado que, tras este episodio, el Ayuntamiento tendrá que incrementar la vigilancia en el entorno y volvió a insistir en la importancia de la colaboración ciudadana.

"La mejor herramienta que tiene la Policía siempre es una llamada a tiempo, cuando se visualiza la posibilidad de que alguien esté realizando estos hechos, para proceder de forma inmediata", ha afirmado.

En cuanto a la naturaleza de las pintadas, el concejal ha precisado que no se trata, desde el punto de vista legal, de un delito de odio.

Ya que, aunque las palabras empleadas son claramente ofensivas, ha aclarado que no iban dirigidas directamente contra la figura de Federico García Lorca. "Se supone que son varios grupos de niñatos que se han estado respondiendo mutuamente pintándose mensajes ahí", ha añadido.

Respecto a la posible instalación de cámaras de vigilancia en la zona, Novo ha recordado que su uso está limitado al control del tráfico y que cualquier otro aprovechamiento de estos sistemas para fines distintos, como la prevención de actos vandálicos, depende de criterios técnicos y legales.