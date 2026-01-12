Fromago 2026 superará los 400 stands y se planea que el Rey Felipe VI inaugure la feria: "Se lo pedí cuando visitó Sanabria"

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, y la presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora, Sara Fregeneda, junto al reloj que marca la cuenta atrás para Fromago 2026

La organización de Fromago 2026 trabaja para que el Rey Felipe VI inaugure la tercera edición de la feria, tras una invitación ya cursada oficialmente, a través del jefe de la Casa Real.

Así lo ha confirmado el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, quien ha explicado que la invitación al monarca se produjo tras una reunión mantenida con Su Majestad en Sanabria, cuando visitó la zona afectada este verano.

Según ha relatado Faúndez, le pidió personalmente que acudiera a la inauguración de la feria y posteriormente se remitió la invitación oficial a la Casa Real, a la espera de que sea considerada.

La organización de Fromago, Javier Faúndez y Víctor López de la Parte se hacen el primer selfie de la nueva campaña de promoción para la feria

Una feria que este año tiene como objetivo rebasar los 400 stands en la edición de 2026, según ha indicado la presidenta de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas de Zamora, Sara Fregeneda.

Fregeneda ha explicado que más del 50 % de los espacios ya están cerrados, facturados y cobrados, y que existe además entre un 20 y un 30 % de reservas de suelo pendientes de confirmación, lo que permite prever que se alcanzará esa cifra con holgura.

La presidenta de la Fundación también ha asegurado que el interés por la feria continúa creciendo y que se está trabajando especialmente en el ámbito internacional para reforzar la proyección exterior de Fromago en futuras ediciones, aunque ha precisado que todavía no hay detalles cerrados en cuanto a fechas o ubicaciones fuera de Zamora.

'La Galería en el tiempo'

Unas novedades que se han desvelado durante la presentación de la primera campaña de promoción de la feria, 'La Galería en el tiempo', centrada en la participación ciudadana y vinculada al reloj instalado en la ciudad, que marca la cuenta atrás hasta el inicio de la feria.

Faúndez ha justificado que esta campaña nace tras analizar las dos ediciones anteriores, donde la organización detectó la necesidad de mejorar la promoción directa al ciudadano y de contar con un canal de comunicación en tiempo real durante el desarrollo de la feria.

Por su parte, Fregeneda ha detallado que el núcleo de esta campaña de 'La Galería en el tiempo' es que cualquier persona podrá fotografiarse junto al reloj y subir la imagen mediante un código QR habilitado para la Galería en el tiempo.

Las fotografías quedarán custodiadas por la organización y durante los días de la feria se realizará una exposición en un espacio emblemático de la ciudad con una selección de las imágenes.

La presidenta de la Fundación ha señalado que esta iniciativa busca reflejar que Fromago "no solamente son cuatro días al año", sino una campaña de promoción continuada de Zamora y del sector quesero.

Las personas que lo deseen también podrán compartir sus fotografías en redes sociales con el hashtag oficial de la campaña, que será difundido desde los perfiles de la feria.

Canal de difusión de WhatsApp de Fromago

En paralelo, se activa el canal de difusión de WhatsApp, concebido para trasladar desde ahora y hasta septiembre todas las noticias, confirmaciones de expositores y novedades organizativas.

Durante los días de la feria, este canal se utilizará para informar del programa de actividades, escenarios y posibles cambios en tiempo real.

Fregeneda ha querido aclarar que se trata de un canal de difusión y no de un grupo, por lo que los números de teléfono no serán visibles y la privacidad quedará garantizada.

El objetivo de la organización es que el ciudadano tenga acceso directo a la información y pueda seguir el desarrollo de la feria de forma continua.

Finalmente, en el plano económico, Faúndez ha anunciado que, una vez operativo el presupuesto de la Diputación para 2026, se formalizará en los próximos días el convenio con la organización.

La institución provincial adelantará el cien por cien de su aportación, cifrada en 550.000 euros, para garantizar la liquidez necesaria para la contratación de proveedores y el desarrollo de Fromago 2026.