El Ayuntamiento de Zamora alerta sobre falsos trabajadores sociales que intentan entrar en domicilios de ancianos

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora ha hecho público un comunicado para alertar sobre varias situaciones en las que personas no vinculadas con este servicio han abordado a mayores, tanto en la calle como en sus domicilios, presentándose como trabajadores sociales.

Según el Ayuntamiento, su objetivo es "ganarse la confianza de los mayores y entrar en sus domicilios" ofreciendo servicios asociados a la Ley de Dependencia.

Desde Servicios Sociales han solicitado a sus trabajadores que extremen la precaución y amplíen la información para evitar posibles fraudes.

La concejalía subraya que nunca se aborda a los mayores en la vía pública para ofrecer intervenciones ni se accede a sus domicilios sin aviso previo a la persona o a un familiar, siempre en el marco de una intervención previamente iniciada.

El Ayuntamiento recomienda a quienes detecten esta situación, o tengan dudas sobre la identidad de quienes se presentan como trabajadores sociales, que contacten con la concejalía, la Policía Local o la Policía Nacional. La medida busca proteger a los mayores de posibles actuaciones fraudulentas y garantizar la seguridad en su entorno.