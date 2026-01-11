La Policía de Benavente detiene al sospechoso de varios robos en comercios del centro

La Policía Local de Benavente ha detenido a una persona como presunto autor de varios robos en la zona centro de la ciudad, tras sorprenderla in fraganti mientras sustraía objetos de un establecimiento comercial de la calle Herreros.

La actuación se inició tras un aviso por ruidos compatibles con un robo en un negocio que ya había sido asaltado días antes con el mismo método.

Tres agentes acudieron al lugar y localizaron al sospechoso accediendo al interior a través de un cristal fracturado, hallándose en el exterior diversos objetos del comercio y una piedra presuntamente utilizada para romper el escaparate.

El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición de la Guardia Civil, que instruye las diligencias. Desde el Ayuntamiento señalan que podría estar relacionado con otros robos y tentativas registrados en los últimos días en el centro y otras zonas de Benavente, incluidos robos en máquinas expendedoras y en la zona ORA, hechos que han generado alarma social.