La Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora suspende por seguridad la asamblea tras desbordarse el aforo

La Cofradía de Jesús Nazareno de Zamora se ha visto obligada este domingo a suspender la Asamblea General extraordinaria convocada para debatir la aprobación de los nuevos estatutos, entre los que se contempla la participación de mujeres por primera vez en la historia en la procesión del Viernes Santo, ante la masiva afluencia de hermanos y damas y por motivos de seguridad.

La reunión, prevista en el salón de actos del colegio Amor de Dios, en la avenida Príncipe de Asturias, ha registrado una asistencia muy superior a la esperada.

Según ha informado la propia cofradía, 536 personas han acudido a la convocatoria, una cifra que ha terminado desbordando el aforo del recinto, pese a que la organización había habilitado espacios adicionales.

Un momento de la celebración de la asamblea de Jesús Nazareno

El salón de actos del colegio cuenta con 428 localidades y, de forma complementaria, se había preparado también el gimnasio del centro, con capacidad para unas 200 personas, dotado de pantallas y con un sistema de recuento de voto previsto para facilitar la participación.

Sin embargo, numerosos hermanos y damas se han negado a permanecer en ese espacio y han subido al salón de actos, lo que ha provocado una situación de sobrecarga de aforo.

Ante la situación la directiva ha tomado la decisión de suspender la asamblea para garantizar la seguridad de las personas asistentes.

Desde la cofradía se ha anunciado que la asamblea será convocada de nuevo en un lugar de mayor capacidad, respetando los plazos y formas establecidos, con el objetivo de que todas las personas con derecho a voto puedan participar en el debate con normalidad.

La hermandad ha recordado además que, de acuerdo con los estatutos vigentes, es imprescindible haber alcanzado la mayoría de edad para participar con voz y voto en la Asamblea General.

En cuanto al fondo del debate, la cofradía ha informado de que las dos alegaciones a la totalidad presentadas han sido declaradas nulas, al no proceder, tras un informe vinculante del Obispado.

El plazo de presentación de alegaciones ha quedado cerrado, por lo que en la próxima asamblea se debatirán y votarán las mismas alegaciones, cerca de un centenar, presentadas por una quincena de personas.

La Cofradía de Jesús Nazareno ha querido agradecer expresamente la asistencia de hermanos y damas, y en especial la implicación de quienes han presentado alegaciones, destacando su voluntad de “construir y mejorar las propuestas realizadas”, y ha reiterado su compromiso de celebrar una nueva asamblea con las condiciones necesarias para un debate ordenado, seguro y participativo.