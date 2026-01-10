Abierta la convocatoria de ayudas para reparar colegios rurales de Zamora con 300.000 euros

La Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León han puesto en marcha una nueva convocatoria de ayudas para la reparación, conservación y mejora de centros de Educación Infantil y Primaria del medio rural, dotada con un total de 300.000 euros.

Según recoge el Boletín Oficial de la Provincia, la Diputación aporta 120.000 euros con cargo al presupuesto de 2025, a los que se suman 180.000 euros financiados por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León para el curso 2025-2026.

Los beneficiarios de esta línea de subvenciones son los ayuntamientos de municipios de menos de 5.000 habitantes que sean titulares de colegios de Infantil y Primaria. Las ayudas permitirán financiar actuaciones de mejora que se realicen desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y hasta el 30 de agosto de 2026.

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a su publicación en el BOP, que tuvo lugar el viernes 9 de enero de 2026. Las solicitudes deberán tramitarse a través del Registro Telemático de la Diputación de Zamora, mediante el formulario habilitado en la sede electrónica de la institución.

Con esta convocatoria, ambas administraciones refuerzan su apoyo al mantenimiento de los colegios del medio rural, una infraestructura clave para garantizar servicios básicos y fijar población en los pequeños municipios de la provincia.