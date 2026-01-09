Rafael, Carlos y Juan Emilio: tres ángeles en el espejo de la solidaridad de Zamora en la Dana de Valencia

Tres efectivos de Protección Civil de Zamora han sido distinguidos con una distinción honorífica otorgada por el Ministerio del Interior en reconocimiento a su destacada actuación durante la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana.

La condecoración, firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y fechada el 17 de diciembre de 2025, reconoce el sacrificio, la entrega y la profesionalidad demostrados por estos voluntarios durante las labores de salvamento y ayuda a la población damnificada.

Los efectivos permanecieron desplazados desde Zamora hasta Valencia para prestar apoyo directo en una de las situaciones de emergencia más complejas vividas en la región.

Los miembros de Protección Civil distinguidos son Rafael Lorenzo Miranda, Carlos Macías Velasco y Juan Emilio Rodríguez Felicia, quienes fueron las tres personas enviadas desde Zamora para intervenir de manera activa en las tareas de emergencia y atención a los afectados por el temporal.

Cabe recordar que estos mismos efectivos ya fueron reconocidos en el año 2025 en Valencia con la Medalla al Mérito, distintivo rojo, por su actuación sobresaliente y su firme compromiso durante la citada emergencia.

Este nuevo reconocimiento pone de relieve no solo la trayectoria ejemplar de estos tres miembros de Protección Civil, sino también la importancia del trabajo que desarrollan los servicios de emergencia, cuya labor resulta esencial tanto dentro como fuera de su ámbito territorial.

"Su actuación vuelve a evidenciar la vocación de servicio público y la capacidad de respuesta del voluntariado de Protección Civil de Zamora ante situaciones de especial gravedad", aseguran desde Protección Civil.