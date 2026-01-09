300 raciones de solidaridad: San Antonada, la cita obligada para los zamoranos llega un año más

Zamora volverá a llenar de aroma y música su Plaza Mayor el próximo 17 de enero con la San Antonada Solidaria, un evento que mezcla tradición, gastronomía y compromiso social para recaudar fondos en favor de AZAYCA.

Tras el éxito de la primera edición, el Ayuntamiento de Zamora ha presentado esta iniciativa que convierte la plaza en un punto de encuentro donde comida, música y juegos se unen por una buena causa.

En el acto de presentación estuvieron Auxi Fernández, concejala de Servicios Sociales, Pilar de la Higuera, presidenta de AZAYCA, junto a Mercedes Núñez y Puri Palacios de la junta directiva, y Laura Huertos, de la Fundación Caja Rural.

Auxi Fernández destacó que la San Antonada, promovida desde la concejalía de Promoción Económica, es una forma de mantener viva la actividad en los fines de semana de enero, tradicionalmente de baja intensidad, y resaltó el papel imprescindible de las entidades del tercer sector para “llegar donde las administraciones no alcanzan”.

Por su parte, Laura Huertos agradeció al Ayuntamiento por impulsar la cita y animó a todos los zamoranos a participar, mientras que Pilar de la Higuera subrayó que esta jornada “no solo es recaudar fondos, sino poner el acento en lo que significa trabajar por el ámbito social, por ese aspecto que a veces olvidamos de las personas”.

El evento contará con una comida popular servida por el catering La Yagona, que preparará unas 300 raciones, aunque podrán ampliarse según la demanda. Los asistentes podrán disfrutar de su comida en las mesas habilitadas o llevársela a casa en sus propios recipientes.

La jornada se completará con música en directo del grupo Sacudión, con la participación del percusionista Jaime Álvarez y el gaitero Álvaro Romero, y para los más pequeños habrá hinchables proporcionados por Alefrán. Además, Aquona instalará un punto de agua para mantener a todos frescos durante la fiesta.

La San Antonada Solidaria se perfila así como una jornada de sabor, diversión y generosidad, donde cada plato servido será un gesto de apoyo a quienes más lo necesitan en Zamora.