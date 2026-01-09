Las oficinas bancarias móviles llegan a los pueblos de Zamora sin cajero ni sucursal: así funcionarán

Contar con un cajero automático en los pueblos es un servicio básico que va mucho más allá de la simple retirada de dinero. Para muchos vecinos, especialmente personas mayores, disponer de efectivo cerca de casa significa autonomía, seguridad y calidad de vida.

Por este motivo, la Diputación de Zamora ha aprobado en el pleno ordinario del mes de enero la puesta en marcha de un servicio de oficinas financieras móviles que llevará atención bancaria básica a los pueblos de la provincia que no cuentan con sucursal ni cajero automático.

El servicio contará con un presupuesto de 1.463.222,66 euros (IVA incluido) y se prestará a través de dos vehículos especialmente adaptados, que recorrerán los municipios sin servicios financieros presenciales o aquellos que puedan perderlos durante la vigencia del contrato.

Según los datos del Banco de España, 172 municipios de la provincia de Zamora no tienen actualmente ningún servicio financiero presencial, una situación que afecta a 36.283 personas, lo que supone el 21,8 % de la población provincial. Estos municipios representan casi siete de cada diez localidades de la provincia.

La Diputación considera el acceso a los servicios financieros como un servicio esencial, especialmente en el medio rural, donde la falta de efectivo, la atención personalizada o la brecha digital dificultan el día a día, sobre todo a las personas mayores.

Visitas mensuales a cada pueblo

El contrato tendrá una duración total de 53 meses. De ellos, hasta cinco meses se destinarán a la preparación del servicio, incluyendo la adaptación de los vehículos y la planificación de rutas. El servicio funcionará durante cuatro años completos.

Cada oficina móvil visitará al menos una vez al mes cada municipio, permaneciendo el tiempo necesario para atender a los vecinos, con una estancia mínima de 20 minutos. Las rutas, horarios y puntos de parada se acordarán con los ayuntamientos y se anunciarán con antelación.

El listado de municipios beneficiarios no es cerrado, por lo que podrán incorporarse nuevas localidades si pierden su oficina bancaria o cajero durante el periodo del contrato.

Las oficinas bancarias móviles estarán instaladas en vehículos accesibles y seguros, equipados con sistemas informáticos completos, conexión garantizada, climatización, generador propio y geolocalización GPS para controlar el cumplimiento de rutas.

Además, contarán con TPV bancario de última generación, lo que permitirá realizar operaciones básicas como retirada de efectivo con tarjeta, todo ello con atención personalizada por parte de un gestor comercial.

Con esta iniciativa, el equipo de Gobierno de la Diputación de Zamora, presidido por Javier Faúndez Domínguez, refuerza su compromiso con la cohesión territorial, la igualdad de acceso a los servicios y la lucha contra la exclusión financiera, garantizando que los vecinos de los pueblos tengan acceso a servicios bancarios básicos vivan donde vivan.