El Ayuntamiento de Benavente confirma que las familias numerosas ya pueden solicitar la bonificación del IBI

El Ayuntamiento de Benavente, a través de la Concejalía de Bienestar Social, informa de que las familias numerosas del municipio ya pueden solicitar la bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de marzo de 2026.

Las personas interesadas deberán formalizar la solicitud en el Registro Municipal, ubicado en el Edificio Administrativo del Ferial, dentro del plazo establecido.

Para poder acogerse a esta bonificación, será necesario presentar junto a la solicitud la siguiente documentación.

El documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante.

El título de familia numerosa en vigor, expedido por la Junta de Castilla y León, junto al certificado de empadronamiento colectivo.

Último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente a la vivienda para la que se solicita la bonificación.

Declaración jurada de no poseer otros inmuebles urbanos destinados a vivienda y la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del año anterior de los miembros de la familia numerosa.

Desde el Ayuntamiento se anima a las familias numerosas que cumplan los requisitos a tramitar la solicitud dentro del plazo establecido para poder beneficiarse de esta medida de apoyo económico.