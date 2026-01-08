Fallece Manuel Antonio Santiago Sánchez, exdiputado provincial por Sanabria-La Carballeda

La Diputación Provincial de Zamora ha comunicado esta mañana con pesar el fallecimiento de Manuel Antonio Santiago Sánchez, quien fuera diputado provincial por el Partido Socialista por la comarca de Sanabria-La Carballeda durante cuatro mandatos consecutivos, entre los años 2003 y 2019.

Su muerte deja un profundo sentimiento de tristeza entre quienes compartieron con él años de trabajo político y compromiso con el territorio.

Nacido en 1967, Manuel Antonio Santiago desarrolló una trayectoria prolongada en el ámbito público, siempre ligada a su tierra.

Además de su labor como diputado provincial, ejerció como concejal y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria, responsabilidades desde las que trabajó con cercanía y dedicación tanto por su municipio como por el conjunto de la provincia de Zamora.

Durante más de tres lustros en la Diputación, su labor estuvo centrada en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas, con una atención especial a la comarca de Sanabria-La Carballeda, a la que permaneció siempre vinculado.

Desde la institución provincial se subraya, precisamente, ese compromiso sostenido en el tiempo y su vocación de servicio público, ejercida de manera constante a lo largo de los años.

La Diputación de Zamora ha querido trasladar su más sentido pésame a familiares, amigos, allegados y compañeros del Partido Socialista, así como a todas las personas que compartieron con él esa misma vocación de servicio a lo público. En su mensaje de condolencias, la institución expresa también su agradecimiento por la labor desarrollada y los servicios prestados durante su etapa como diputado provincial.

Con su fallecimiento se cierra una etapa marcada por el trabajo institucional y la dedicación a la política local y provincial, una trayectoria reconocida desde la propia Diputación, que ha querido despedirle con un mensaje de respeto y gratitud.

Descanse en paz.