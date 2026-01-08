Excarcelan a un camionero atrapado tras un tremendo accidente en la A-6 en Zamora

Imagen del camión accidentado en la A-6 Diputación de Zamora

Los bomberos de Benavente, pertenecientes al Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, han intervenido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico en la autovía A-6, a la altura del km 272, en el sentido A Coruña, en el término municipal de La Torre del Valle.

El suceso se produjo a las 02:38 horas del 8 de enero, cuando el Centro de Emergencias Castilla y León 112 alertó del accidente de un vehículo articulado frigorífico cuyo conductor había quedado atrapado.

A su llegada, los bomberos procedieron a la excarcelación del conductor, que se encontraba consciente y orientado, presentando heridas leves.

Intervención de los Bomberos de Benavente

Fue trasladado en camilla a la ambulancia para recibir atención médica en un centro sanitario.