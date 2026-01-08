Bermillo de Sayago acogerá el gran Encuentro Provincial de Águedas el 31 de enero: 1.500 mujeres se unen a la fiesta

Imagen de la presentación del Encuentro de Águedas que se celebrará en Bermillo de Sayago. Fotografía: Diputación de Zamora.

El IX Encuentro Provincial de Águedas de Zamora, el gran evento anual que organiza la Diputación de Zamora y que reúne, cada año, a miles de mujeres rurales, se va a celebrar el próximo 2026 en Bermillo de Sayago.

La localidad va a acoger, el próximo sábado, 31 de enero, este encuentro en el que las mujeres toman el poder. La alcaldesa del municipio va a entregar el bastón de mando del ayuntamiento a la mujer que sea designada por la asociación de mujeres del municipio de la localidad como Águeda Mayor.

Por segundo año consecutivo, también va a recibir el de la institución provincial para que, durante este día, también rija los designios y destinos de la Diputación.

Así lo ha anunciado esta mañana durante la presentación del encuentro en el Salón de Plenos de la Diputación de Zamora, su presidente, Javier Faúndez Domínguez, que estuvo acompañado por el vicepresidente primero y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte.

También han estado presentes el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva Monterrubio; la concejala de Cultura de Bermillo de Sayago, Loli Nobre Fadón, y dos representantes de la Asociación de Mujeres de Bermillo (Amuber) Manuela Andrés Pascual y Marián García Coto.

Los actos comenzarán a las 12.00 con la Concentración de Águedas en la Plaza Mayor; a las 12.30 será el acto de entrega del bastón de mando a la Águeda Mayor y, a continuación, seguirá el desfile por las calles de la localidad.

A las 13.00, será la misa en la iglesia parroquial, con la instalación de pantallas en el exterior para las personas que no puedan acceder por cuestiones de aforo; y a las 14.00, la comida de hermandad. Está previsto que se sirvan hasta 1.500 comidas en dos grandes carpas.

Si hubiera problemas de climatología, los actos se trasladarán al pabellón municipal de Bermillo.

En Bermillo de Sayago

Javier Faúndez explicó ayer los dos motivos fundamentales que llevaron a los responsables provinciales a elegir Bermillo de Sayago: “Porque queremos que estos encuentros se vayan rotando por las diferentes comarcas de la provincia y, en segundo lugar, porque tenemos que buscar ciertas localidades que tengan una logística importante donde poder celebrar un encuentro que, año tras año, es multitudinario”.

De hecho, añadió, no sólo van águedas de toda la provincia, sino también sus familiares que dan vida al pueblo y acuden a restaurantes de la localidad anfitriona y de otras cercanas.

El Encuentro de Águedas es un día de convivencia en el que participan las asociaciones de mujeres de la provincia, con las que la Diputación trabaja durante todo el año a través de los 10 CEAS que tiene distribuidos por la provincia. En esta jornada que se celebra en el sábado más próximo a la celebración de Santa Águeda, el 5 de febrero, se ponen en valor la cultura y las tradiciones zamoranas.

De hecho, muchas de las participantes lucen indumentarias tradicionales que, en algunos casos, se han elaborado en los talleres de bordados que promueve la institución provincial.

En diferentes municipios de Zamora

Los encuentros se han celebrado, sucesivamente, en Fuentesaúco (2016), Alcañices (2017), Villafáfila (2018), Tábara (2019), Carbajales de Alba (2020), Moraleja del Vino (2023) tras el paréntesis de dos años debido a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, Benavente (2024) y Muelas del Pan (2025).

Manuela Andrés Pascual, representante de la Asociación de Mujeres de Bermillo, invitó a participar a todas las águedas de la provincia.

“Con el respaldo del Ayuntamiento y la Diputación, intentaremos organizar la actividad lo mejor que sepamos, ayudaremos en todo lo que podamos y participaremos en lo que se nos pida. Y, por supuesto, estamos contentísimas de que se celebre el encuentro en Bermillo. Nos llena de orgullo y satisfacción el poder celebrarlo en nuestra comarca, en Sayago”, ha asegurado.

La Diputación habilitará autobuses para desplazarse a Bermillo desde todas las comarcas de la provincia de manera totalmente gratuita. Los tickets de la comida se venden a un precio de 12 euros por persona. La reserva tanto del desplazamiento como de la comida se hace a través de los CEAS de la provincia.